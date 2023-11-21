【ChatGPT母企】OpenAI臨時CEO：炒Altman過程糟糕　承諾30日徹查事件

▲ OpenAI臨時CEO：炒Altman過程糟糕 承諾30日徹查事件

ChatGPT開發商OpenAI人事風波未終結，周一獲空降任命為臨時CEO的Emmett Shear表示，OpenAI 解僱原CEO Sam Altman的程序和溝通顯然很糟糕，嚴重破壞OpenAI的信譽。Shear 承諾展開獨立調查，並在未來30日內改革管理團隊，重申OpenAI與微軟的合作關係依然強大，未來數周會優先確保為所有客戶提供良好服務。

曾擔任直播平台Twitch CEO的 Shear在社交平台X（前稱：Twitter）發帖稱，他上任的首要任務是確保OpenAI維持穩定，並制定了未來30日的計劃：

聘請一名調查員調查「發生到這步」之前的過程，並撰寫完整報告；

與員工、合作夥伴、投資者和客戶保持對話；

根據最近的離職情況，會改革管理層和領導團隊，使其成為「一股有效的力量，為我們的客戶推動成果」

Today I got a call inviting me to consider a once-in-a-lifetime opportunity： to become the interim CEO of @OpenAI. After consulting with my family and reflecting on it for just a few hours， I accepted. I had recently resigned from my role as CEO of Twitch due to the birth of my… — Emmett Shear （@eshear） November 20， 2023

雖然Shear承諾檢視董事會解僱Sam Altman事件，但目前OpenAI員工已發起新行動，要求解除現有董事會職務，可見【下一頁】

Emmett Shear：獲任命為OpenAI CEO前僅有數小時考慮

他說，會儘快推動組織變革，包括在必要時大力推動重大治理變革，重申OpenAI的穩定和成功太重要，不會允許出現動盪打亂布局。他將努力解決關鍵問題，惟相信要取得真正的進展，可能需要超過一個月的時間。他續指，對Altman和整個OpenAI團隊所建立的成就充滿尊重，會盡所能保護和幫助OpenAI進一步發展。

談及出任臨時CEO的經過，他表示，自己接到了OpenAI董事會的電話，獲邀請出任該職後，與家人商討並考慮幾小時後，便接受了「千載難逢的機會」。他說，因大兒子的誕生，他早前辭去了Twitch CEO一職，認為現在是合適的時候重返全職工作。

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編輯：伍鍵文