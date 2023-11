【ChatGPT母企】OpenAI臨時CEO：炒Altman過程糟糕　承諾30日徹查事件

ChatGPT開發商OpenAI人事風波未終結,周一獲空降任命為臨時CEO的Emmett Shear表示,OpenAI 解僱原CEO Sam Altman的程序和溝通顯然很糟糕,嚴重破壞OpenAI的信譽。Shear 承諾展開獨立調查,並在未來30日內改革管理團隊,重申OpenAI與微軟的合作關係依然強大,未來數周會優先確保為所有客戶提供良好服務。

曾擔任直播平台Twitch CEO的 Shear在社交平台X(前稱:Twitter)發帖稱,他上任的首要任務是確保OpenAI維持穩定,並制定了未來30日的計劃:

Today I got a call inviting me to consider a once-in-a-lifetime opportunity: to become the interim CEO of @OpenAI. After consulting with my family and reflecting on it for just a few hours, I accepted. I had recently resigned from my role as CEO of Twitch due to the birth of my…