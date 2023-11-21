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獻沉浸式光影星願之旅「星語夜」  探索12星座神秘傳說　到訪6.6米高星砂聖誕樹下甜蜜許願

都會情報 10:30 2023/11/21

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由11月中旬至翌年1月1日，YOHO MALL打造佔地近2,500平方呎的沉浸式主題裝置「星語夜」，以及體驗式打卡位「辰星の步道」，讓妳與摯愛親朋於華麗又浪漫的星河下倚伴漫遊，細訴甜蜜心事，在12星座的見證下攜手譜出幸福憶記。

不妨跟摯愛倚坐於下藏有 12 星座縮影的「星瀑の弦月」，欣賞美不勝收的夜幕景色。

逾萬點星光打造大型室內璀璨銀河帷幕 打卡必到

今個聖誕，YOHO MALL I以漫天星河引領大家穿梭6大魔幻星空主題場景：穿過「星願琉璃隧道」，進入以超過10,000顆小燈泡及多棵質感風聖誕樹打造的「星雨之森」，漫天的炫光銀河帷幕照亮整片迷離森林；經過「星瀑の弦月」，在炫白光影許願樹下找到一彎星座弦月，仿如置身夢中仙景；穿過森林後親睹屹立叢林之中的6.6米高幻彩「星砂の聖誕樹」，象徵幸福的點點星塵於空中開始蔓延，不妨與摯愛誠心許下甜蜜願望。

隨著星光的引領前往以宇宙星河投影打造的「星象神殿」互動裝置揭開12星座的奧秘；森林內更隱藏著代表不同星座的「十二星印」等待大家發掘，快快尋找屬於自己的星座大門，拍下唯美且神秘的迷人照片。體驗式打卡位由YOHO MALL I延續到YOHO MALL II，互動式打卡裝置「辰星の步道」，助你化身踏星者，於浪漫佳節與摯愛及閨蜜攜手漫步於幻影流動的星河上，與星系光影互動，雙雙跳出動人光影舞曲。活動期間更聯乘場內商戶Swarovski推出聖誕節限定「閃爍之樹工作坊」，讓你親手製作個人專屬水晶砂聖誕樹，將點點繁星帶回家！

穿過密林映入眼簾的便是幻彩光芒，就會看到豎立於森林中央的6.6米高錐形「星砂の聖誕樹」。

點點星光在「十二星印」的縷空設計中折射出千變萬化的光影，必成今個聖誕打卡熱點。

多重聖誕消費禮遇 聖誕購物無限賞

為了方便顧客在聖誕期間購買心水聖誕禮物贈送摯愛好友，YOHO MALL將會聖誕檔期先後推出「一田購物優惠日加碼賞」及「新地商場X銀聯卡冬日消費多重賞」。於一田購物優惠日期間（即11月15-28日），即日以電子貨幣於YOHO MALL一田超市消費滿$100或以上及到場內其他商戶消費HK$1,000或以上，即可換領HK$100 YOHO MALL電子禮券，讓顧客於一田掃貨期間再享近10%回贈。由12月8日至2024年2月18日推出的「新地商場X銀聯卡冬日消費多重賞」，顧客以銀聯卡即日消費滿指定金額，可換領相應Point Dollar獎賞，以工銀亞洲銀聯信用卡簽賬及參加換領更可單日換領高達$1,120 Point Dollar。

(特約)

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