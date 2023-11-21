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全球經濟的三重特徵

宏觀解讀 09:31 2023/11/21

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「過江千尺浪，入竹萬竿斜」。趨勢轉變和時代翻篇總是伴隨著風高浪急、甚至驚濤駭浪，展望2024年的全球經濟，就是身處這樣一個時過境遷、風雲詭蟄的歷史轉捩點。告別持續四年的熵增時代，2024年全球經濟有望逐步走出滯脹泥沼，並呈現「緩步增長、高度敏感、深層轉變」三大特徵。

首先，全球經濟在受到疫情衝擊和地緣外溢風險後將繼續處於修復階段，但整體經濟增速預計將有所放緩，我們預計2024年全球GDP增長速度將從2023年的3%左右小幅降至2.8%。經濟增長受到壓制的原因有四：一是供給衝擊的疤痕效應並未消失，外生衝擊導致經濟活動並未完全恢復到均衡增長水準；二是主要經濟體人口老齡化問題突出，勞動力減少導致潛在增長率下降；三是全球主要央行持續加息帶來的累計效應將在2024年進一步顯現，信貸收縮可能造成較為顯著的增長拖累；四是儘管2024年全球貿易條件隨著全球供應鏈修復將進一步提升，但烏俄和巴以衝突等一系列地緣政治風險加劇，全球貿易增長趨近但還無法立刻回到正常水準。

其次，全球經濟環境將高度敏感。一方面，2024年經濟增速下行必然伴隨利益博弈的深層加劇，疊加地緣政治動盪的影響，全球經濟更易受到不確定性事件的衝擊。另一方面，2024年，全球菲力浦斯曲線顯示通脹與就業的關係正在從最陡峭部分滑落至曲度凹陷部分。當通脹與就業的關係進入曲度凹陷區間內，更低的通脹對應更高的失業率，這將驅動全球主要央行宏觀政策的雙重目標權重發生實質性轉變（由通脹轉向就業），從而導致市場對宏觀政策的敏感度進一步提升。需要注意的是，一旦歐美央行由鷹轉鴿不及預期，金融市場勢必將發生異常波動。

此外，全球經濟的深層轉變也將同時發生。增長動能新舊切換的過程中，全球經濟風險和機遇相生共隨。一方面，風險因數始終存在。在疫情、加息和地緣三大風險先後衝擊下，全球部分國家債務結構扭曲加劇，2024年我們預計全球將有超過30%的國家將繼續面臨債務風險威脅；同時，一些主要新興市場國家將同步面臨來自勞動力市場的結構性挑戰，包括人口老齡化、技能短缺和失業率上升等勞動失衡問題，這可能對經濟增長和社會穩定構成風險。另一方面，全球經濟結構正在悄然優化。後疫情時代全球經濟增長的新動能正在快速積蓄，預計2024年數字經濟和低碳經濟將繼續釋放正面效應。2024年全球人工智慧將圍繞強化學習、自然語言處理、多模態分析進一步升級，這將加速人工智慧在各個行業得到廣泛應用，包括自動駕駛、智慧媒體、智慧製造等。 

責任編輯︰梁浩碩

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撰文 : 程實 工銀國際首席經濟學家、董事總經理

欄名 : 實話世經

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