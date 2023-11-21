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【港股市況】阿里巴巴升3%、小米績後跌2%　融創中國升逾兩成　恒指升逾200點觸萬八關（不斷更新）

股市 10:55 2023/11/21

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港股市況不斷更新

美股向好，港股續高開逾百點。ATMX向上，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升2%，騰訊 （00700） 升1%，小米 （01810） 績後升0.9%，恒指高開154點，開報17932點，成交24.6億元。科指升1.5%，報4137點。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

分析文章︰

【分析】小米手機賣多了　收入下跌了　賺錢卻多了？

財經日誌︰

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即市走勢︰

【10：54】領展 （00823） 升近3%，高見40元。

【10：30】ATMX個別發展，阿里巴巴 （09988） 升近3%，美團 （03690） 升逾3%，騰訊 （00700） 轉跌0.1%，小米 （01810） 跌逾2%。

【10：24】恒指最新升約207點，報17985點，科指升1.1%，報4122點。

【10：15】易點雲 （02416） 最新升48%，高見8.4元，兩度觸發市調機制。

【10：04】內房股造好，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 升逾5%，碧桂園 （02007） 升逾7%，雅居樂 （03383） 升近一成，龍湖 （00960） 升近8%，恒大 （03333） 升逾7%，融創 （01918） 升逾21%。

【內房危機】中央據報正起草50家房企白名單支持融資　涉龍湖萬科

【09：57】小米 （01810） 跌幅擴至近3%，低見15.68元。

【09：45】融創中國 （01918） 升幅擴大至逾24%，高見2.93元。

【09：38】阿里巴巴 （09988） 早段升3%，美團 （03690） 升近3%，騰訊 （00700） 升逾1%，小米 （01810） 轉跌近2%。

【09：34】港股開市後升逾200點，重上18000點，報18010點，升232點，科指升1.4%，報4136點。

【09：32】融創中國 （01918） 升近一成，早段高見2.63元。融創公布各項重組條件已獲滿足，重組生效日期為11月20日。

【內房危機】融創中國指各項重組條件獲滿足　重組今日生效

【09：27】新世界 （00017） 高開逾1%，新世界公布完成出售新創建股份，下月20日派特息1.59元。

【新世界17】新世界完成出售新創建持股、將派特別息1.59元　散戶收息要記低3個重要日子！

【09：21】ATMX向上，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升2%，騰訊 （00700） 升1%，小米 （01810） 績後升0.9%，恒指高開154點，開報17932點，成交24.6億元。科指升1.5%，報4137點。

【業績︱1810】小米第3季收入按年增0.6%　經調整純利59億人幣勝預期（第二版）

【09：14】恒指黑期升約218點，報17962點。

【08：10】【維達3331】維達國際︰大股東Essity與若干第三方就出售維達股權進行討論

【07：56】【新股IPO】山西安裝2520以2.18元定價　香港發售部分認購不足、一手中籤率100%（附分配結果連結）

【07：45】【業績︱旅遊股】攜程第三季盈利46.2億元人民幣　按年增長16倍

【07：45】【Morning精點】港元拆息飈升、港銀會否加P？︱中央據報正起草50家房企白名單支持融資、涉龍湖萬科

【07：45】港股ADR收報17898點，升119點或0.7%。滙豐 （00005） ADR折合報60.38元，較港收市價高0.18元或0.3%。騰訊 （00700） ADR折合報328.78元，較港收市價高2.18元或0.7%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報76.43元，較港收市價高1.98元或2.7%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】20年期美債標售情況好於預期，美債息走低提振風險資產，道指最高曾漲280點。道指最終升203點或0.6%， 報35151點；納指升159點或1.1%， 報14284點， 標指升33點或0.7%， 報4547點。

即睇美股收市︰

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開市追揸沽
【開市追揸沽】恒指季檢出爐怎部署？聚焦英偉達、小米業績

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升178點撲萬八　外資落力買中概股（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩

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