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【港股市況】小米績後挫近5%、阿里巴巴升2%力撐　內房向上　恒指倒跌44點（不斷更新）

股市 16:12 2023/11/21

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港股市況不斷更新

港股高開倒跌，曾觸18000點水平。恒指高開154點，開市後曾升最多279點，高見18057點，其後升幅收窄，尾市倒跌。恒指跌44點，收報17733點，成交1072億元。科指跌1%，報4037點。阿里巴巴 （09988） 逆市升2%，美團 （01810） 升逾1%，騰訊 （00700） 跌0.6%，小米 （01810） 績後挫近5%，內房向上，融創 （01918） 升12%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

分析文章︰

【分析】小米手機賣多了　收入下跌了　賺錢卻多了？

財經日誌︰

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即市走勢︰

【16：10】阿里巴巴 （09988） 逆市升2%，美團 （01810） 升逾1%，騰訊 （00700） 跌0.6%，小米 （01810） 績後挫近5%，內房向上，融創 （01918） 升12%，恒指跌44點，收報17733點，成交1072億元。科指跌1%，報4037點。

【16：00】恒指U盤前跌53點，報17724點。

【15：51】港股收市前跌約86點，報17692點，科指跌1.4%，報4020點。

【15：37】滙豐 （00005） 、中移動 （00941） 升0.1%，友邦 （01299） 跌0.7%，港交所 （00388） 跌0.6%。

【15：24】半新股華視集團 （01111） 升逾16%，高見2.39元創上市後新高。

【15：23】BC科技集團 （00863） 再升逾12%，破頂高見7.2元。

【15：13】恒指尾市升約7點，報17785點，科指跌0.8%，報4044點。

【15：12】中旭未來 （09890） 尾市升近42%，破頂高見23.45元。

【15：11】聯想 （00992） 尾市跌3%，低見9.55元。

【15：08】中移動 （00941） 升0.2%，聯通 （00762） 、中電信 （00728） 升逾1%。

【中資電訊商】中移動上月5G套餐客戶數增至7.6億　一文看清中資電訊商10月數據

【15：02】國泰 （00293） 升逾1%，高見8.12元。

【國泰293】國泰航空香港員工加薪3.8%兼派1個月花紅　2024年1月1日生效

【14：39】恒指最新轉跌13點，報17764點，科指跌0.7%，報4048點。

【14：24】小米 （01810） 跌半成，低見15.32元。

【14：21】港股升幅進一步收窄，恒指最新升40點，報17818點，科指轉跌近0.1%，報4073點。小米 （01810） 績後挫逾4%，低見15.42元。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升逾2%，騰訊 （00700） 跌近0.1%。

【14：20】【大行報告︱1810】花旗：兩件事將成股價短期催化劑　一文看清大行對小米最新看法（附目標價表）

【14：20】【領展823】領展王國龍：內地零售設「雙品牌」策略 暫未有出售資產計劃

【13：36】大市升幅收窄至約109點，報17887點，科指升0.6%，報4103點。

【13：36】【領展823】領展廣州天河物業完成增值工程　10月客流量增4成

【13：34】快手 （01024） 將於今日公布業績，股價績前升1%，高見62.25元。

【13：19】小米 （01810） 午後續為向下，跌逾3%低見15.6元。

【13：08】名創優品 （09896） 績後升幅擴大，最新升逾8%，高見56.9元。

【13：00】恒指午後初段升約175點，報17953點，科指升0.9%，報4113點。

【12：39】【業績｜MINISO】名創優品首財季按年多賺48.8%　名創優品門店數量超過6000家

【12：30】【業績｜345】維他奶上半財年盈利增15%　中期股息增至1.4港仙、股息率不足0.5厘

【12：00】【2024展望】滙豐研究降香港GDP預測　樓價明年上半年料跌5%、恆指目標不足2萬

【12：00】恒生指數半日升177點，報17955點，成交587.5億元。科指升0.9%，報4115點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升逾3%，小米 （01810） 績後逆市跌近3%，領展 （00823） 升近4%，內房股造好，其中融創 （01918） 升近19%。

【11：30】內地股市半日向好，上證半日升0.5%，深證升0.4%，創業板指升0.3%。

【11：16】恒指升約179點，報17957點，成交已達529億元。科指升0.9%，報4113點。

【11：08】國美零售 （00493） 續軟，逆市跌逾2%，低見0.041元。

【10：54】領展 （00823） 升近3%，高見40元。

【10：30】ATMX個別發展，阿里巴巴 （09988） 升近3%，美團 （03690） 升逾3%，騰訊 （00700） 轉跌0.1%，小米 （01810） 跌逾2%。

【10：24】恒指最新升約207點，報17985點，科指升1.1%，報4122點。

【10：15】易點雲 （02416） 最新升48%，高見8.4元，兩度觸發市調機制。

【10：04】內房股造好，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 升逾5%，碧桂園 （02007） 升逾7%，雅居樂 （03383） 升近一成，龍湖 （00960） 升近8%，恒大 （03333） 升逾7%，融創 （01918） 升逾21%。

【內房危機】中央據報正起草50家房企白名單支持融資　涉龍湖萬科

【09：57】小米 （01810） 跌幅擴至近3%，低見15.68元。

【09：45】融創中國 （01918） 升幅擴大至逾24%，高見2.93元。

【09：38】阿里巴巴 （09988） 早段升3%，美團 （03690） 升近3%，騰訊 （00700） 升逾1%，小米 （01810） 轉跌近2%。

【09：34】港股開市後升逾200點，重上18000點，報18010點，升232點，科指升1.4%，報4136點。

【09：32】融創中國 （01918） 升近一成，早段高見2.63元。融創公布各項重組條件已獲滿足，重組生效日期為11月20日。

【內房危機】融創中國指各項重組條件獲滿足　重組今日生效

【09：27】新世界 （00017） 高開逾1%，新世界公布完成出售新創建股份，下月20日派特息1.59元。

【新世界17】新世界完成出售新創建持股、將派特別息1.59元　散戶收息要記低3個重要日子！

【09：21】ATMX向上，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升2%，騰訊 （00700） 升1%，小米 （01810） 績後升0.9%，恒指高開154點，開報17932點，成交24.6億元。科指升1.5%，報4137點。

【業績︱1810】小米第3季收入按年增0.6%　經調整純利59億人幣勝預期（第二版）

【09：14】恒指黑期升約218點，報17962點。

【08：10】【維達3331】維達國際︰大股東Essity與若干第三方就出售維達股權進行討論

【07：56】【新股IPO】山西安裝2520以2.18元定價　香港發售部分認購不足、一手中籤率100%（附分配結果連結）

【07：45】【業績︱旅遊股】攜程第三季盈利46.2億元人民幣　按年增長16倍

【07：45】【Morning精點】港元拆息飈升、港銀會否加P？︱中央據報正起草50家房企白名單支持融資、涉龍湖萬科

【07：45】港股ADR收報17898點，升119點或0.7%。滙豐 （00005） ADR折合報60.38元，較港收市價高0.18元或0.3%。騰訊 （00700） ADR折合報328.78元，較港收市價高2.18元或0.7%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報76.43元，較港收市價高1.98元或2.7%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】20年期美債標售情況好於預期，美債息走低提振風險資產，道指最高曾漲280點。道指最終升203點或0.6%， 報35151點；納指升159點或1.1%， 報14284點， 標指升33點或0.7%， 報4547點。

即睇美股收市︰

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開市追揸沽
【開市追揸沽】恒指季檢出爐怎部署？聚焦英偉達、小米業績

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升178點撲萬八　外資落力買中概股（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩

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