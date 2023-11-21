▲ 【分析】小米手機賣多了 收入下跌了 賺錢卻多了？

小米 （01810） 第三季業績超預期，賣出了4180部智能手機，收入卻下跌了2%，不過，智能手機的經營利潤大增8成，收入下跌了，賺錢卻多了？主要原因是核心零部件價格下降。

小米狂捏毛利率之下，以季度業績報告資料計算，收入416億元（人民幣，下同），以銷量4180萬部計，平均每部手機收入997元，若再除以銷售成本347億元，每部手機大概賺166元，去年同期平均每部手機收入1058.2元，亦除銷售成本計，大概每部賺95元，每部賺多71元或8成水平。

換言之，小米第四季甚至明年業績，在收入難以大增之下，繼續是留意核心零部件的成本。小米的手機鏈，據市場消息，屏幕面版有韓國的三星，芯片有高通，陶瓷蓋板有比亞迪電子、通達，快閃記憶體有海力士，聲學部件有瑞聲，手機殼有通達，攝像頭有歐菲光、大立、舜宇等。

芯片的毛利率高企，高通第三季整體毛利率有55%，不過，製造屏幕的三星SDI整體毛利率，第三季跌至17.2%，為近兩年的低位；比亞迪電子的中期毛利率7.85%，瑞聲的中期毛利率跌至14.1%，舜宇的中期毛利率跌至14.9%。

另一個角度看，由於有高毛利率，小米手機若減價，能否能突破全球第三出貨量的局限？

記者：譚志偉