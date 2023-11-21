▲ 【ChatGPT母企】逾700名OpenAI員工聯署要求董事會辭職、否則跳槽微軟 董事會成員Ilya Sutskever亦參與聯署

人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT開發商OpenAI此前董事會宣布解僱行政總裁Sam Altman，最終演變成宮鬥劇，而事件繼續發酵。OpenAI幾乎全體員工要求現任董事會辭職，否則將離開OpenAI並跟隨Sam Altman轉投微軟。

OpenAI約770名員工，逾700名聯署一封信，稱「無法為那些缺乏能力、判斷力、不關心我們的使命和員工的人工作」，敦促董事會所有成員辭職，並讓Sam Altman復職，否則集體跳槽微軟。信中還指，微軟已經承諾會給所有OpenAI員工提供職位。

要留意的是參與聯署的，更包括OpenAI聯合創始人兼董事會成員Ilya Sutskever，他被認為在上周五董事會行動中發揮了關鍵作用。Ilya Sutskever在社交媒體X上發文，表示對自己參與董事會的行動感到非常後悔，稱從沒有打算傷害OpenAI，熱愛一起建立的這一切，會竭盡所能來恢復公司的團結。

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責任編輯︰梁浩碩