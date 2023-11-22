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【ET開市直擊】NVDA績後部署 快手、百度季績勝預期可吼？（歡迎觀眾問股）

股市 08:39 2023/11/22

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英偉達（NVDA.US）第3季收入破紀錄達181億美元，按年增長2.1倍，惟集團說基於出口限制影響，預料對中國等國家的第4季銷售將產生負面影響，盤後股價要捱沽，投資者該怎部署？快手 （01024） 及百度 （09888） 均於周二收市後放榜，快手第3季扭虧為盈賺近22億人民幣，大幅勝過市場預期，期內平均日活躍用戶及平均月活躍用戶均創歷史新高；百度第3季經調整純利多賺23%勝預期，集團稱將繼續優先投資AI，而文心一言用戶已達7000萬，兩者業績均好過預期可看高一綫？國農證券研究部投資經理方澤翹（Kelvin）今早9時於《ET開市直擊》陪你開市。有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。立即登入→財經台

*每星期首個交易日《開市追揸沽》為你做好一周投資部署*

責任編輯：葉淼

欄名 : ET開市直擊

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