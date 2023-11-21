▲ 【美股業績︱ZM】Zoom上季收入升3.2%勝預期 再次上調全年收入增長預測

Zoom（美︰ZM）公布季度業績。Zoom上季收入按年增加3.2%至11.4億美元，高於市場預期的11.2億美元，經調整每股收益1.29美元，亦高於預期的1.1美元。Zoom股價盤後升0.4%，報66.26美元。

期內，企業客戶數量按年增5%至近22萬家。企業收入增長至 6.6億美元，升7.5%。Zoom表示，公司擁有3731個超大規模客戶，於過去12個月貢獻的收入規模逾10萬美元，按年增長近14%。

Zoom預期今季收入11.25億至11.3億美元，與分析師的普遍預期相符，每股收益1.13至1.15美元，高於分析師平均預期的1.09美元。

另外，上調全年收入增長預測至45.06億至45.11億美元，相對此前預期為44.85億至44.95億美元。經調整每股收益最新預計為4.93至4.95美元，高於此前預測的4.63至4.67美元。

【美股業績︱ZM】Zoom上季收入增3.6%勝預期、上調全年業績指引 股價盤後升逾4%

責任編輯︰梁浩碩