▲ 【維達3331】維達國際︰大股東Essity與若干第三方就出售維達股權進行討論

維達國際 （03331） 公布，董事會注意到最近有關大股東瑞典Essity可能出售公司股份的新聞報導。據Essity告知，作為策略檢視的一部分，若干名第三方與Essity就可能出售Essity於公司的股權進行了初步討論。

維達表示，倘Essity與潛在買家就潛在交易進行的初步討論落實，可能會導致根據收購守則對公司提出要約。現時除若干保密協議外，Essity及其一致行動人士與任何潛在買家並未就潛在交易訂立具有法律約束力的協議。初步討論仍在進行中，潛在交易可能會或可能不會進行。因此，無法確定該等初步討論是否會導致根據收購守則對公司提出要約。

由於董事會對Essity與任何潛在買家之間的討論並不知情，故上述資料是在經Essity確認的情況下予以披露。董事會確認，現時並無收到通知或接獲任何人士就公司證券提出的要約。

Essity現持有維達國際約52%股權，綜合以往報道，兩大印尼富商家族控制的金光集團及金鷹集團、來自巴西的全球最大紙漿生產商Suzano SA，貝恩資本（Bain Capital）、CVC、DCP Capital據報都參與競購。

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責任編輯︰梁浩碩