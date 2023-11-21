▲ 【新股IPO】山西安裝2520以2.18元定價 香港發售部分認購不足、一手中籤率100%（附分配結果連結）

内地工程承包商山西安裝 （02520） 公布招股結果。山西安裝以每股2.18元定價，為招股價2.1元至2.36元的中間以下範圍定價，集資淨額6.5億元，一手中籤率100%，人人有份。山西安裝將於11月22日掛牌。【分配結果連結】

山西安裝於香港公開發售部分認購不足，共錄得獲1508份有效申請，合共認購股份相當於初步可供認購H股總數的0.6倍，國際發售則超額認購0.3倍。

所得款項淨額約5成將用於投資新能源投資項目，約32%用於為現有和日後的政府和社會資本合作的項目（PPP），以及清潔供熱、分布式能源、固廢處置、水務處理等建設項目的股權投資提供資金，約10%用作資助新能源上下游製造產業項目，餘下約8%為營運資金及一般用途。

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責任編輯︰梁浩碩