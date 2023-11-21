▲ 【業績︱旅遊股】攜程第三季盈利46.2億元人民幣 按年增長16倍

攜程集團 （09961） 公布第三季度業績。上季歸屬攜程集團有限公司淨利潤為46.2億元（人民幣，下同）按年增長16.3倍，每股基本收益7.05元。經調整EBITDA為46億元人民幣，按年升228.6%，經調整EBITDA利潤率為34%，相對去年同期為21%。

受惠旅遊市場的顯著復甦，攜程期內淨營業收入137億元，按年升99%，按季則升22%，主要受惠於季節性因素。其中，第三季度住宿預訂營業收入為56億元，按年升92%，交通票務營業收入為54億元，升105%，旅遊度假業務營業收入為13億元，升243%，商旅管理業務營業收入為5.9億元，升60%

國內的酒店預訂按年增長超過90%，較2019年疫情前同期增長超過70%。出境酒店和機票預訂恢復到2019年疫情前同期水平的80%左右，相比國際航空業客運量恢復至50%以上。公司國際OTA平台的總預訂，較去年同期及2019年疫情前同期水平增長超100%。

董事會執行主席梁建章表示，第三季度得益於旺盛的夏季旅遊需求，國內和國際旅行均展現了強勁反彈，反映了旅行者對探索世界的渴望，展望未來將繼續拓展全球市場，發展人工智能創新。

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責任編輯︰梁浩碩