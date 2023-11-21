THEi高科院夥太平洋酒吧集團推「學生當老闆教學餐廳」 校長劉建德：正積極籌備申請升格為大學

行政長官李家超於上月發表的《施政報告》中表示，政府會推動成立應用科學大學職業及訓練局（VTC）轄下的香港高等教育科技學院（THEi高科院），校長劉建德表示，該學院也積極籌備申請升格為大學。

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著重「應用科學與實踐」的THEi高科院，不時通過與商界合作，以嶄新教學模式，啟發學生的企業家精神。THEi高科院於周一（20日）發布《THEi高科院 X 太平洋酒吧集團商校合作 「學生當老闆教學餐廳」》之項目，太平洋酒吧集團（08432）免費借出集團旗下分店，讓THEi高科院廚藝及管理（榮譽）文學士及酒店營運管理（榮譽）文學士的學士學位學生，可以低於市場成本營運餐廳，汲取實戰經驗。

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劉建德指：「院校與不同業界的合作夥伴關係由來已久。是次商校合作無論於中外教育界均為典範。透過老師定期指導，學生不但可籌備自己的餐廳，更可學到市場分析、成本及盈利計算、菜單設計、宣傳技巧等，將課程所學應用於真實生意，具體了解生意經營、甚至是創業實際需要具備的條件和原則。」

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劉建德指，院校所有學士學位課程均符合香港學術及職業資歷評審局(HKCAAVQ)評審，課程質素獲保證，且達資歷架構第五級，與傳統專上學府無異，課程當中的100%實習安排。 為培育更多工作就緒畢業生，院校建構完善實習制度，將實習納入學分制管理。僱主及指導教授會分階段就學生的實習表現於不同考核項目評分，而非單憑實習時數決定，令評分更具指標性。



是次劉建德更首次公布院校邁向「應用科學大學(University of Applied Sciences, 簡稱UASs) 」之發展藍圖，他指，THEi高科院自2012年起已朝「應用科學大學」之路進發，該校現正積極籌備申請升格為大學，預計整個審批過程需時三年或以上。現時院校的運動及康樂範疇正進行學科範圍評審（PAA）；而另外兩個範疇亦正積極準備當中。院校將雙軌並行，希望日後可以大學身份，繼續按業界人才發展所需，自主建立及調整專業課程架構和內容，或更早以「應用科學大學」身份，配合國策共同把教育做好，提升職業專才教育在社會、家長和學生心目中的地位。

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他認為「應用科學大學」是環球教育發展大趨勢，院校亦十分支持政府推動香港成立應用科學大學，更樂意向政府提交建議，表達對「應用科學大學」的想法。未來院校將投入更多資源，提升教學質素。

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責任編輯：陳詠妍