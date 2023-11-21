指數基金作主動資產配置

近年世界各地投資者對交易所買賣基金（ETF）的追捧可謂日益踴躍。根據ETF研究機構ETFGI 分析，各地ETF的資產管理規模在今年10月份首創歷史新高，突破10萬億美元。現時，全球擁有超過 1萬隻ETF，涵蓋不同資產，行業和地區，投資者可按自己的興趣、回報目標及風險承受能力作合適的資產配置。

自從1999年香港推出亞太地區（除日本外）第一隻ETF（盈富基金）以來，各種ETF追蹤的資產由股票擴展到債券、大宗商品和另類投資等資產類別。目前在香港上市的ETF市值佔港股總市值的1%，與亞太地區（除日本外）的3%和全球的10%相比，香港的ETF市場仍有很大的增長空間。 此外，投資者不僅可以像過去一樣通過配置單一指數基金進行投資，還可以通過指數基金採取主動資產配置策略，我們認為這趨勢將持續成長，因為指數基金相比於投資單一股票和主動型基金具有多個優勢。

首先，市場越來越受到從「由上而下」的投資方式（Top-Down Approach）主導回報。在當今的投資環境下，由於近年來宏觀變數對全球股市表現的影響力大幅提高，如利率政策、地緣政治風險和匯率波動等，相對於針對個股基本面進行分析選股的「由下而上」（Bottom-Up Approach）策略似乎不如以前有效，這導致大部分指數基金表現優於主動基金。

其次，ETF作為指數基金的代表，其相比於投資單一股票和互惠基金具有更高的透明度和一致性，投資者可以隨時查看ETF所持有的資產和價格，同時能避免主動基金的投資風格轉換帶來的風險。因此，許多基金公司的組合型基金（Fund of Funds）開始增加ETF的比重，以便基金經理能夠更靈活、更有效地按照其投資策略進行配置。

第三，ETF的收費水平相對較低。相比於投資互惠基金的平均開支比率（Total Expenses Ratio）為1.5%至2%，ETF的開支比率為0.1%至0.5%，明顯更具吸引力。此外，許多地區投資ETF相對於投資股票享有豁免買賣印花稅的優惠，有助於降低投資成本。

最後，ETF具有比互惠基金更高的流動性。與股票相似，投資者可以在交易時段內直接買賣ETF，相較於互惠基金需要T+2工作天才能購入或贖回基金單位，更加便捷。

因此，對於投資者的資產配置而言，我們認為他們可以選擇以指數基金進行主動資產配置，並根據宏觀經濟因素如GDP、利率、通脹等進行倉位調節，以實現透過指數基金採取主動資產配置策略的目標。