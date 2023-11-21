▲ 【麥當勞回歸】麥當勞重新增持中港麥當勞、中信續握控股權 中港麥當勞值多少錢？

美國快餐連鎖麥當勞（McDonald's，美：MCD）2017年出售內地、香港和澳門麥當勞業務80%股權予予中信資本和凱雷集團（美：CG），最新選擇重新增持麥當勞中國股權。麥當勞周一宣布，從凱雷集團收購28%股權，令集團在中港業務的持股比例，由20%增至48%。中信資本旗下信宸資本繼續持有52%股權，繼續掌握中港麥當勞控股權。

麥當勞交易價 中國業務估值相當於500億港元

麥當勞未有公布收購作價，不過有外電引述消息指，麥當勞斥資18億美元（約140億港元），向凱雷集團購回股份。以凱雷持股28%股權計，交易作價相當於麥當勞中國業務價值64.3億美元，折合約500億港元。

2017年，麥當勞以17億美元出售80%股權，如今以更高金額，僅收回28%股權。這意味凱雷集團持股約6年間，帳面回報達到6.7倍，成為集團在亞洲最佳的投資退出案例之一。

麥當勞表示，交易仍需獲得監管部門的批准，預計明年首季完成交易。麥當勞美股昨日隨大市升1.2%，收報279.03美元。凱雷集團股價同樣升1.2%。

麥當勞中國近6年餐廳數量倍增 料5年後增至1萬間

麥當勞總裁兼執行長Chris Kempczinski指，自建立合營企業以來，與中信集團和凱雷的策略合作在擴大麥當勞在該地區業務取得成功，中國現在是其第二大市場。此外，自2017年以來，麥當勞當地餐廳數量增加一倍，達到超過5,500間。

他又指，現時是簡化結構的最佳時機，因為有巨大的機會抓住不斷增長的需求，並進一步從增長最快的市場的長期潛力中受益。

中信資本董事長兼執行長、 麥當勞中國董事長張懿辰表示，作為麥當勞中國的控股股東，對麥當勞公司與其長期合作夥伴關係和中國市場的持續承諾感到非常興奮。並指到2028年，中國餐廳將超過1萬間。

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編輯：葉志偉