【美股焦點】麥當勞增持中港業務持股比例　中信保留控股權

麥當勞（美：MCD），周一（20日）表示，同意收購凱雷集團（美：CG） 與中信資本控股旗下的信宸資本部分股權，交易仍需獲得監管部門的批准，預計明年首季完成交易。該合營企業現時於中國、香港和澳門經營和管理麥當勞業務。

中信保留中國業務控股權

麥當勞表示，中信及凱雷於麥當勞中國業務將保留其控股權，但麥當勞總公司於信宸資本持股比例將從20%提高至48%。



麥當勞總裁兼執行長Chris Kempczinski指，自建立合營企業以來，與中信集團和凱雷的策略合作在擴大麥當勞在該地區業務取得成功，中國現在是其第二大市場。此外，自2017年以來，麥當勞當地餐廳數量增加一倍，達到超過5,500間。

他又指，現時是簡化結構的最佳時機，因為有巨大的機會抓住不斷增長的需求，並進一步從增長最快的市場的長期潛力中受益。

中信資本董事長兼執行長、 麥當勞中國董事長張懿辰表示，作為麥當勞中國的控股股東，對麥當勞公司與其長期合作夥伴關係和中國市場的持續承諾感到非常興奮。並指到2028 年，中國餐廳將超過1萬間。

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編輯：葉志偉