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【電訊盈科8】MIRROR公布演唱會補場詳情　24年初亞博唱足16場、最貴門票1480元

Hot Talk 22:22 2023/11/20

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【電訊盈科8】MIRROR公布演唱會補場詳情　24年初亞博唱足16場

電訊盈科 （00008） MakerVille旗下本地人氣男團MIRROR正式宣布演唱會補場詳情，主題為《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024 · HONG KONG》，有別於去年紅館的《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》。MIRROR似乎會衝出香港作世界巡迴演出，MIRROR在社交媒體表明：「從香港出發，一同見證MIRROR 首個巡迴演出」。

MakerVille稱，有關演唱會優先訂購、公開發售及巡迴演出之最新消息或詳情僅會透過官方平台發放，演唱會共16場，詳情如下：

  • 日期：2024年1月15至17， 19至22， 24至27， 29至31日，以及2024年2月2至3日
  • 時間：8：15pm
  • 地點：亞洲國際博覽館Arena
  • 票價：$1,480 / $1,080 / $680
  • 主辦及經理人公司：MakerVille
  • 冠名贊助：FWD富衛保險
  • 指定贊助：HKT
  • 聯合贊助：Katch
  • 優先訂票：MIRROR Official Fan Club

成功申請兌換去年 《 FWD 富衛保險呈獻： MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022 》 補場演出門票的觀眾，要留意11月21日在 MakerVille 社交媒體上公布有關演唱會補場之具體安排。

去年7月MIRROR曾舉辦紅館演唱會，但發生大型屏幕下墮嚴重事件，導致舞蹈員李啟言及張梓峯受傷，餘下8場演唱會被逼腰斬。

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編輯：李哲毅

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