▲ 經濟日報集團半年收入5億 中期息維持3仙

香港經濟日報集團 （00423） 公布，截至9月底上半年收益4.8億元，按年跌6%，虧損2027萬元，按年盈轉虧，中期股息維持3仙。

集團指出，來自印刷刊物及數碼平台的廣告收入跌13%至2.4億元，因受本地股票及物業市場低迷的不利影響，加上營商及市場氣氛慘淡，廣告市場持續疲弱，廣告客戶對開支持謹慎態度，紛紛推遲或縮小其廣告活動及推廣計劃之規模。

無論是讀者或廣告客戶，均繼續轉向數碼頻道。數碼廣告（尤其手機流動廣告）已成為本地廣告開支中佔最大份額的廣告類型，並繼續為主要增長動力，集團數碼廣告收入已超過印刷廣告收入，成為最大的廣告收入來源。

集團發行收入跌14%至2180萬元，服務收入升4%至2.2億元。集團表示，服務收入增加主要由於來自集團優質生活數碼平台的服務收入增加所致。來自財經通 訊社、資訊及軟件業務，以及集團印刷廠房的印刷服務收入仍然保持平穩。

集團續指，逾60%收益來自數碼平台以及資訊及軟件業務，可見近年數碼化策略取得顯著進展。

展望將來，宏觀經濟持續不明朗、高息率以及地緣政治緊張局勢將繼續影響全球市場及本地營商環境。隨著通脹壓力受控，預期美國聯邦基金利率將於2024年逐步下調。儘管充滿挑戰的外圍環境以及內地經濟的緩慢復甦將繼續拖累本地市場，復常的訪港旅遊以及本地消費將繼續支撐本地經濟復甦。

集團指出，將繼續投資數碼平台，投入更多資源加強創作優質內容、創新科技以及培養人才。相信將帶來可持續增長及長遠業務發展。集團將密切留意經濟及政治變化，並審慎管理成本、營運效益及財政收支。

集團財務狀況穩健，截至9月底止，現金結餘為約3.87億元，並無任何借款，表示已作好準備迎接挑戰及把握發展機遇。

記者：譚志偉