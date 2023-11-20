【內房危機】融創中國指各項重組條件獲滿足　重組今日生效

融創中國 （01918） 公布，公司各項重組條件已獲滿足，重組生效日期為11月20日。公司稱，佔已發行融創服務 （01516） 股份總數約14.7%的現有融創服務股份，已轉讓至有關計劃債權人的賬下，作為部分重組對價以換取計劃債權人解除及免除相關現有債權申索合共7.75億美元。

融創股價今日升5.9%，收報2.33元。

公司稱，新票據、強制可轉換債券及可轉換債券預期將於周二（21日）在新交所上市。強制可轉換債券持有人第一次轉換期限已於今日開始，並將於12月1日結束。受限於強制可轉換債券的條款及條件，頭部轉換（包括第一次轉換）的強制可轉換債券轉換價格初始為每股6.00元。

可轉換債券持有人轉換期限已於今日開始，並將於2024年11月20日結束。

集團上周五（17日）收市後曾公布，預計所有境外債務重組條件將於11月20日或之前獲達成。

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編輯：葉志偉