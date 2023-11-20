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【分析】港元拆息飈升 港銀會否加P？

股市 20:30 2023/11/20

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【分析】港元拆息飈升 港銀會否加P？

港元拆息臨近年底飈升，以跨越新年後的拆息為高，例如兩個月期拆息為5.44厘，面對拆息上升，銀行會否加P息（Prime Rate，最優惠利率）？

雖然市場普遍認為不會，但按數據來看，卻不能排除香港加息可能性。

市場認為不會加息的原因，是美國已屆加息周期頂，利率期貨市場預期美國12月99.8%不加息，香港很少情況會出現美國不加息，而香港加息，而香港年結後，資金壓力紓緩，未必需要加息應對。

不過，港息於第四季是全年壓力最大的時候，去年第四季港銀亦普遍加了3次息。今年的情況恐重演，怎麼說呢？

一般來說，P息可以作為香港銀行貸款的Top Line（頂綫），銀行界的資金成本以同業拆息計價，P息就成為利潤的「水位」，銀行透過調整P息，即P減幾多厘，令借貸息率更有競爭力。

去年第四季前，P息相對於3個月拆息的水位差距，均處2厘以上，但第四季內急速收窄，更跌至0（見圖白色走勢綫）。

至於今年，3個月拆息相對於P息的差距，大部份時間均低於2厘，現時更有創今年低的走勢。

有一個原因市場較少提及，就是量化緊縮，聯儲局每個月仍維持以950億美元的速度減持債券，其效果相當於加息收水，而且令儲局意料不到的是，10年期債息亦因而高企，儲局官員曾指，美債息上升影響了儲局加息操作。因此，儲局減持債券的步伐，已到了足以收緊美元狀況的程度，從而令港息亦添壓。

記者：譚志偉

欄名 : 即市財經分析

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