【盛事回歸】Louis Vuitton 2024初秋男裝時裝秀選址香港　國際級文化盛事陸續有來？

K11集團宣佈,奢侈時尚品牌 Louis Vuitton首度選址香港,於11月30日(星期四)舉行2024初秋男裝時裝秀。這場時場秀將在K11 Victoria Dockside舉行,由K11 MUSEA及星光大道聯手,將尖沙咀海濱改造成閃亮璀璨的時裝秀舞台。是次世界矚目的時裝秀於香港首度亮相,K11集團創辦人鄭志剛更期望,是次時裝秀不但有助提升香港作為中外藝術文化交流中心的地位,更有利日後引入不同類型的國際級文化盛事,促進香港發展為國際藝術文化大都會。

LV戶外男裝時裝秀 6月在巴黎已受注目

將K11 Victoria Dockside華麗化身成眾星雲集的Louis Vuitton時裝秀場,預料國際巨星及來自世界各地的知名時尚達人都會來港出席。事實上,今年6月Louis Vuitton在巴黎Pont Neuf也舉行2024春夏男裝時裝秀,就一度成為巴黎時裝周的關注點。新世界發展行政總裁兼K11集團創辦人鄭志剛表示

K11 Victoria Dockside獲選成為Louis Vuitton首度來港的時裝秀場地,藉著是次備受矚目的時裝秀,將進一步提升香港作為中外藝術文化樞紐的地位。這次只是一個好開始,我期望日後會引入不同類型的國際級文化盛事,促進香港發展為國際藝術文化大都會。

Louis Vuitton 男裝創意總監 Pharrell Williams繼6月於巴黎時裝周發表的2024 春夏男裝系列獲得全球注目,即將發表的第二個系列更是令人翹首以待。

是次在香港舉行的Louis Vuitton時裝秀,將會是K11 MUSEA所舉辦藝文活動足跡中的一大亮點,進一步突顯其作為時尚、數碼和現代藝術、收藏品及流行文化中心的地位。早於2021年,已有舉辦年度藝術慶典K11 NIGHT,當年就有傳奇時裝及工藝珍藏展《Savoir-Faire: The Mastery of Craft in Fashion》,探討高級時裝匠心背後的動人故事及工藝美學。



翌年,K11 NIGHT 聯同 V&A 博物館及美術指導張叔平,合作策劃跨時代傳奇時裝珍藏展《The Love of Couture: Artisanship in Fashion Beyond Time》,向高級定制時裝的非凡創造力、匠心工藝及無限可能性致敬。同年亦舉辦大型NFT藝術展《METAVISION》,推動香港數碼藝術的多元創新。其後,K11 MUSEA又舉行由Jeffrey Deitch策展的街頭藝術及塗鴉展覽《City As Studio》,呈現塗鴉和街頭藝術跨年代的廣度和深度。



編輯:梁巧恩



