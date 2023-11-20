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【新股IPO】輝立：冀FINI帶旺暗盤交易　抵消孖展息收入損失

新股IPO 21:21 2023/11/20

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【新股IPO】輝立証券：冀FINI帶旺暗盤交易　抵消利息收入損失

首次公開招股結算平台FINI本周三（22日）正式面世，新股定價至股份開始交易時間，新股結算周期會縮減至「T+2」。本地券商輝立證券董事黃瑋傑承認，新制度下，新股凍資時間大幅減少，變相影響券商收入，但強調輝立收入並非單靠孖展息，亦有部分來自買賣佣金，冀做到「薄利多銷」。

黃瑋傑在記者會上說，已完成搭建暗盤生態系統，倘若FINI縮短新股上市時間，令更多人認購新股，則會帶旺暗盤交易量，令佣金收入增加，或抵免部分或全部孖展息收入損失，最終「總收入可能不跌反升」。該行新股部經理陳英傑補充，現時港股IPO市場招股期過長，與其他市場不太接軌，認為FINI正式落實後，有望吸引更多公司選擇來港上市。

至於暗盤交易交易場，陳英傑指，會維持現時的做法，即在新股上市前一個交易日，收盤後進行，時間為下午4時15分至6時半，並可於前一日（公開發售截止後一日）下午六時左右獲悉分配結果。

此外，輝立同日宣布，推出新股孖展認購零息優惠，適用範圍是大部分新股，惟集資額較大的新股將會收少量「孖息」，他並未透露具體細節。手續費方面，該行將削10%認購費，由現時一般的100元，降至90元，冀增加交投量。

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