【青姐話】人仔升得番 港股彈得起

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【小米1810】小米上季經調整盈利 按年增1.8倍至60億人幣
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03:35 預料息口見頂令美元下跌
04:55 造紙股下挫
05:30 季績期還有什麼焦點？
06:30 09988 阿里巴巴
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18:55 美股、美元走勢影響港股
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50:00 00005 滙豐
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