  • 21°C
香港時間 : 20231121日 (週二) 09:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

港人熱門移居地 成倫敦以外收入最高英國地區

環球社會熱點 08:05 2023/11/21

分享：

分享：

英國求職網站Adzuna一項研究指，倫敦毫無懸念成為英國收入最高的地區。與此同時，其中一個頗受移居英國港人歡迎的城市則排第二，有多家企業將總部設於此地。

拜登賀81歲生日被嫌老 美媒斥仍角逐連任「極其自私」 【下一頁】

Adzuna分析過百萬個職位及招聘廣告的薪金，盤點收入最高的郵政編碼地區。結果顯示倫敦金融城奪冠，招聘廣告上的平均薪金超過5.6萬英鎊（約54.5萬港元）。

收入最高的郵政編碼地區

點擊圖片放大
+2

至於收入最低的地區為蘇格蘭西海岸的外赫布里底群島（Outer Hebrides），廣告上的平均薪金約為1.7萬英鎊（約16.5萬港元）。

美民調揭拜登漸失年輕選民支持 不滿以巴戰爭處理 【下一頁】

Adzuna聯合創辦人亨特（Andrew Hunter）指，如民眾希望尋覓高薪厚職，可優先搜尋平均薪金較高的郵政編碼地區，而平台數據顯示利兹和曼徹斯特等地為不錯選擇。

他指民眾即使不打算搬家，對於在家工作的求職者而言，考慮來自平均薪金較高地區的企業也有助他們加薪。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

英財相承諾低稅環境 刺激經濟增長
2023/11/20
英財相承諾低稅環境 刺激經濟增長
特朗普承諾倘再當選美國總統 廢除印太經濟框架
2023/11/20
特朗普承諾倘再當選美國總統 廢除印太經濟框架
阿根廷極右候選人米萊伊當選總統 主張廢央行經濟美元化
2023/11/20
阿根廷極右候選人米萊伊當選總統 主張廢央行經濟美元化
英天王夫婦拒同坐飛機頭等 確保子女「不離地」
2023/11/18
英天王夫婦拒同坐飛機頭等 確保子女「不離地」
美國就業數據恐有誤 被指錯估零工人數
2023/11/18
美國就業數據恐有誤 被指錯估零工人數

你可能感興趣

英財相承諾低稅環境 刺激經濟增長
14:26 2023/11/20
英財相承諾低稅環境 刺激經濟增長
特朗普承諾倘再當選美國總統 廢除印太經濟框架
12:23 2023/11/20
特朗普承諾倘再當選美國總統 廢除印太經濟框架
阿根廷極右候選人米萊伊當選總統 主張廢央行經濟美元化
11:01 2023/11/20
阿根廷極右候選人米萊伊當選總統 主張廢央行經濟美元化
經濟 移民 英國 倫敦 曼徹斯特
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款