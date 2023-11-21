港人熱門移居地 成倫敦以外收入最高英國地區

英國求職網站Adzuna一項研究指，倫敦毫無懸念成為英國收入最高的地區。與此同時，其中一個頗受移居英國港人歡迎的城市則排第二，有多家企業將總部設於此地。

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Adzuna分析過百萬個職位及招聘廣告的薪金，盤點收入最高的郵政編碼地區。結果顯示倫敦金融城奪冠，招聘廣告上的平均薪金超過5.6萬英鎊（約54.5萬港元）。

收入最高的郵政編碼地區

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至於收入最低的地區為蘇格蘭西海岸的外赫布里底群島（Outer Hebrides），廣告上的平均薪金約為1.7萬英鎊（約16.5萬港元）。

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Adzuna聯合創辦人亨特（Andrew Hunter）指，如民眾希望尋覓高薪厚職，可優先搜尋平均薪金較高的郵政編碼地區，而平台數據顯示利兹和曼徹斯特等地為不錯選擇。

他指民眾即使不打算搬家，對於在家工作的求職者而言，考慮來自平均薪金較高地區的企業也有助他們加薪。

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責任編輯：鄭錦玲