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凱旋門415呎一房1050萬售　內地專才因「先免後徵」加快入市步伐

股樓投資 18:40 2023/11/20

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中原地產胡鴻洲表示，自上月底政府落實為樓市減辣後，九龍站交投持續回升，本月至今暫錄約10宗成交，已比上月全月交投量升1倍。

中原地產胡鴻洲指，中原最新促成1宗凱旋門成交，單位為觀星閣中層C室，實用面積415平方呎，採一房間隔，單位座向正東方，向高鐵站開揚都市景，最初開價1,350萬元，放盤1個月，期內多次調整叫價，直到調整至1,138萬元終獲洽購，最迎以1,050萬元成交，樓價重返2015年，單位折合實用呎價25,301元。

新買家為內地專才，正在港工作，一直有意置業，見雙辣稅改為「先免後徵」，即決定加快入市步伐，最終入市上址作新居，成功在港置業。據悉，原業主於2007年以570萬元購入單位，持貨16年，是次轉手帳面獲利480萬元離場，單位期內升值84%。

 

延伸閲讀：天水圍鐵路上蓋盤YOHO WEST正式登場 折實入場價不足300萬【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

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