  • 21°C
香港時間 : 20231120日 (週一) 20:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大灣區】GoGBA大灣區發展日推動青年企業家放眼大灣區

商業 18:15 2023/11/20

分享：

分享：

由政府粵港澳大灣區發展辦公室主辦、香港貿易發展局GoGBA商貿支援及香港青年協會合辦的「GoGBA大灣區發展日」於上周五圓滿結束。活動以「青年就業創業」為主題，針對本地年輕企業家、專業人士及有志到大灣區發展的青年，為他們介紹大灣區的創業及就業機會、有關支援計劃及服務等。活動吸引共421人於線上線下參與，同場亦進行了67場一對一諮詢會議。

【二手有價】安室奈美惠歌曲被串流平台下架　二手CD急變搶手貨

為赴大灣區港青提供到位支援

粵港澳大灣區發展專員陳潔玲表示，大灣區發展潛力無限，將會成為全國以至全球最有活力、最具競爭力的地區之一。而青年是香港的未來，也是推動社會和經濟發展的重要引擎，香港特區政府十分重視青年的發展，持續推出和優化各項計劃及措施，向有志到大灣區內地城市創業和發展事業的香港青年提供實在、到位的支援，支持他們在大灣區更大的舞台上盡展所長。

貿發局副總裁劉會平則表示，近年大灣區內的青年創新創業基地發展迅速，為雙創活動提供大量軟硬件支持。是次活動除了探討河套深港科技創新合作區如何為香港青年帶來的創業和發展機會，也邀請了有關專家及青年企業家代表，分享初創在大灣區創業時會遇到的實戰議題。香港青年協會作為培育青年的機構，一直鼓勵青年踏足大灣區，並提供豐富的就業資訊、實習及考察等交流活動，讓他們深入認識大灣區，了解個人發展方向。青協總幹事徐小曼表示，青協與大灣區不同城市共29間合作伙伴，在今年簽訂戰略合作協議，進一步推動本港青年在大灣區發展。

【酒店趨勢】專訪九龍倉酒店總裁　人才疫下轉行致缺口加劇　酒店招聘要求反提高？

首次加入就業議題解答實務問題

是次GoGBA大灣區發展日以線上線下混合模式舉行，透過研討會、小組討論、一對一諮詢及互動交流酒會等形式，為有志到大灣區內地城市創業和發展事業的香港青年，提供寶貴的實戰資訊及交流機會。活動重點演講環節以「河套深港科技創新合作區為香港青年帶來的創業和發展機會」為主題，並邀得深圳市福田區河套深港科技創新合作區建設發展事務署副署長吳強軍作為演講嘉賓，介紹當地有利開放創新的政策環境及深港青年的合作機會。

活動更首次加入就業議題，邀請大灣區內地城市在職港人員工、招聘中介、就業專家等分享在內地就業經驗及貼士。現場亦有十家機構為與會者提供一對一諮詢服務，為有興趣到大灣區成立公司、發展業務的香港企業及初創解答實務問題及跟進成立公司事宜。

【外賣文化】日本吉野家外賣店增五倍　成本只需一半

責任編輯：李智賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。

ET贏商有計
【ET贏商有計】寵物酒店善用數碼科技 寵物及寵主感安心
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【展覽之都】疫下翻新設施育人才　會展提升服務待復甦
今日
【展覽之都】疫下翻新設施育人才　會展提升服務待復甦
【展覽之都】會展不敷應用礙接新生意　冀盡快落實擴建規劃
今日
【展覽之都】會展不敷應用礙接新生意　冀盡快落實擴建規劃
【聖誕消費】MegaBox聯乘《旺卡》　預計聖誕節人流按年升1至2成
2023/11/17
【聖誕消費】MegaBox聯乘《旺卡》　預計聖誕節人流按年升1至2成

你可能感興趣

【展覽之都】疫下翻新設施育人才　會展提升服務待復甦
今日 13:21
【展覽之都】疫下翻新設施育人才　會展提升服務待復甦
【展覽之都】會展不敷應用礙接新生意　冀盡快落實擴建規劃
今日 13:16
【展覽之都】會展不敷應用礙接新生意　冀盡快落實擴建規劃
【聖誕消費】MegaBox聯乘《旺卡》　預計聖誕節人流按年升1至2成
18:10 2023/11/17
【聖誕消費】MegaBox聯乘《旺卡》　預計聖誕節人流按年升1至2成
職位招聘 一國兩制 可持續發展 年輕企業家 香港貿易發展局 就業 大灣區 創業 香港 深圳

上一篇文章

【盛事回歸】Louis Vuitton 2024初秋男裝時裝秀選址香港　國際級文化盛事陸續有來？

下一篇文章

【二手有價】安室奈美惠歌曲被串流平台下架　二手CD急變搶手貨
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款