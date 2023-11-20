【大灣區】GoGBA大灣區發展日推動青年企業家放眼大灣區

由政府粵港澳大灣區發展辦公室主辦、香港貿易發展局GoGBA商貿支援及香港青年協會合辦的「GoGBA大灣區發展日」於上周五圓滿結束。活動以「青年就業創業」為主題，針對本地年輕企業家、專業人士及有志到大灣區發展的青年，為他們介紹大灣區的創業及就業機會、有關支援計劃及服務等。活動吸引共421人於線上線下參與，同場亦進行了67場一對一諮詢會議。

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為赴大灣區港青提供到位支援

粵港澳大灣區發展專員陳潔玲表示，大灣區發展潛力無限，將會成為全國以至全球最有活力、最具競爭力的地區之一。而青年是香港的未來，也是推動社會和經濟發展的重要引擎，香港特區政府十分重視青年的發展，持續推出和優化各項計劃及措施，向有志到大灣區內地城市創業和發展事業的香港青年提供實在、到位的支援，支持他們在大灣區更大的舞台上盡展所長。

貿發局副總裁劉會平則表示，近年大灣區內的青年創新創業基地發展迅速，為雙創活動提供大量軟硬件支持。是次活動除了探討河套深港科技創新合作區如何為香港青年帶來的創業和發展機會，也邀請了有關專家及青年企業家代表，分享初創在大灣區創業時會遇到的實戰議題。香港青年協會作為培育青年的機構，一直鼓勵青年踏足大灣區，並提供豐富的就業資訊、實習及考察等交流活動，讓他們深入認識大灣區，了解個人發展方向。青協總幹事徐小曼表示，青協與大灣區不同城市共29間合作伙伴，在今年簽訂戰略合作協議，進一步推動本港青年在大灣區發展。

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首次加入就業議題解答實務問題

是次GoGBA大灣區發展日以線上線下混合模式舉行，透過研討會、小組討論、一對一諮詢及互動交流酒會等形式，為有志到大灣區內地城市創業和發展事業的香港青年，提供寶貴的實戰資訊及交流機會。活動重點演講環節以「河套深港科技創新合作區為香港青年帶來的創業和發展機會」為主題，並邀得深圳市福田區河套深港科技創新合作區建設發展事務署副署長吳強軍作為演講嘉賓，介紹當地有利開放創新的政策環境及深港青年的合作機會。

活動更首次加入就業議題，邀請大灣區內地城市在職港人員工、招聘中介、就業專家等分享在內地就業經驗及貼士。現場亦有十家機構為與會者提供一對一諮詢服務，為有興趣到大灣區成立公司、發展業務的香港企業及初創解答實務問題及跟進成立公司事宜。

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責任編輯：李智賢

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