【小米1810】小米上季經調整盈利 按年增1.8倍至60億人幣

內地智能手機品牌小米(01810) 公布上季業績。期內總收入按年增0.8%至709億元人民幣，虧轉盈賺48億人民幣。經調整淨利潤則按年增1.8倍至60億元人民幣，勝市場預期。集團表示，正穩步推進新零售2023年「商店整合年」的運營戰略，實現了新零售業務的效率提升。上季小米之家線下門店的月均單店支付金額（GMV）按年增長超28%。同期集團整體毛利率、智能手機業務毛利率和IoT與生活消費產品業務毛利率均再創歷史新高。

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小米又引述Canalys數據，上季度集團全球智能手機出貨量排名第三，市佔率達到14.1%，按年提升0.5個百分點，連續3個季度實現市佔率按季提升。同季智能手機業務收入為416億元人民幣。全球智能手機出貨量為4,180萬台，按年增長4%，按季則增長27%。智能手機業務毛利率為16.6%，按年提升7.7個百分點。

小米又表示，將持續拓展AI全面賦能，在深耕各項AI技術能力的同時，積極探索將AI與用戶場景需求相結合，改善用戶體驗。集團將AI大模型與小米澎湃OS深度融合，為用戶提供基於端側大模型的各類便利和智能的功能，如AI圖像填充、AI搜圖。

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