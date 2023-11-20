  • 21°C
香港時間 : 20231120日 (週一) 20:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋
iMoney雜誌

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地專才入市投資　589.7萬購星凱‧堤岸開放式戶

股樓投資 18:09 2023/11/20

分享：

分享：

鄰近火炭站的星凱‧堤岸再錄成交。據悉，日前有內地專才以589.7萬元購入屋苑的開放式單位作投資。   

中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，星凱‧堤岸2座19樓H室，實用面積259平方呎，開放式設計，日前以589.7萬元易手，實用呎價約22,768元。據悉，買家為內地專才，認為項目租金回報不俗，加上政府推出「先免後徵」政策可以節省印花稅，因此聯名購入單位作投資之用。 

他續指，項目9月重推以來沽出43伙，套現逾4.9億元。而樓盤開售至今累售915伙，合共套現逾94億元，平均呎價20,369元。 

【多相】YOHO WEST連裝修示範單位陪你睇　暖色木系設計打造溫馨家居【下一頁

點擊圖片放大
+13
+12

同場加映【青姐話】港股未轉勢 好友須努力

青姐話
【青姐話】港股未轉勢 好友須努力

同場加映【溫股知新】本周聚焦三憧憬 可惜成交唔夠勁

溫股知新
【溫股知新】本周聚焦三憧憬 可惜成交唔夠勁

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

中洲置業 星凱‧堤岸 火炭 私人屋苑

上一篇文章

保安局「亮志計劃」助非華語青少年生涯規劃　嘉峯匯及嘉匯物管行業探索活動圓滿結束

下一篇文章

【聖誕大抽獎】1O1O和csl的AR Lens舉辦「聖誕繽FUN大抽獎」 長榮航空雙人來回機票 EF Education First 5,000元電子優惠券
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款