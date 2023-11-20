內地專才入市投資　589.7萬購星凱‧堤岸開放式戶

鄰近火炭站的星凱‧堤岸再錄成交。據悉，日前有內地專才以589.7萬元購入屋苑的開放式單位作投資。

中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，星凱‧堤岸2座19樓H室，實用面積259平方呎，開放式設計，日前以589.7萬元易手，實用呎價約22,768元。據悉，買家為內地專才，認為項目租金回報不俗，加上政府推出「先免後徵」政策可以節省印花稅，因此聯名購入單位作投資之用。

他續指，項目9月重推以來沽出43伙，套現逾4.9億元。而樓盤開售至今累售915伙，合共套現逾94億元，平均呎價20,369元。

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