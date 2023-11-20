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【Apple跪低】Apple iMessage將支援RCS訊息　2024年開始應用

科技 18:11 2023/11/20

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Apple（蘋果）自2011年推出iMessage以來，一直不支援業界慣用的RCS訊息傳遞標準，使Apple用家在使用iMessage接收來自Android用家的短訊時，會出現綠色對話框，而非藍色對話框。然而，Apple多年的堅持，疑最終屈服於在歐洲監管壓力下，宣布明年起支援RCS技術。

【網購危機】Apple官網購iPhone 15　英網民竟收到Android假機

據外媒《9to5Mac》報道，Apple上周宣布將在2024年，於iPhone中增加支援RCS Universal Profile訊息傳遞技術。並認為：「與簡訊（SMS）或多媒體訊息（MMS）相比，RCS將提供更好的互通體驗。」

雖然SMS是現今最普遍及行動技術中較早期的訊息傳遞標準之一，但時今日，該標準存在一些明顯的缺陷亦相繼出現，如SMS訊息的文字長度不得超過160個字符，且不能包含照片、影片、音訊或 GIF；而iMessage現時採用的MMS標準用於傳送媒體檔案等也有其技術限制，包括訊息大小限制，及將媒體檔案像素化等問題。

不敵歐盟法規　推新措施為免被告？

事實上，Google等科企多年來不斷嘗試以諷刺、遊說、呼籲等各種方式，推動Apple採用RCS技術，惟Apple一直無動於衷。對於Apple突然「轉軚」，外媒《Engadget》提到，歐盟去年通過的《數位市場和服務法案》 (DMA)，要求企業不得偏袒自己的系統或限制第三方在其中進行互通。

無獨有偶的是，今年11月初，Google向歐盟委員會發出申訴，指控iMessage違反了DMA。而是次Apple的支援RCS聲明，恰逢是企業向歐盟普通法院提出有關DMA反對的最後期限。因此，外界估計Apple對於RCS一事，最終是屈服於在歐洲壓力之下。

至於日後iMessage的藍綠對話框，是否不復存在？《Engadget》則引述Apple聲明表示，「iMessage將繼續成為Apple用戶最好、最安全的消息體驗。」這或意味著，Apple仍然存有以另一種新方式，來分辨Apple用家和Android用家的可能性。

【實現碳中和】Apple產品改用環保材質　承諾成本不會轉嫁消費者

【向蘋果施壓】Google再出招　聯同歐洲電訊商迫Apple支援RCS即時通訊

責任編輯：殷凱怡

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