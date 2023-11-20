【聖誕大抽獎】1O1O和csl的AR Lens舉辦「聖誕繽FUN大抽獎」 長榮航空雙人來回機票 EF Education First 5,000元電子優惠券

君近聖誕節，CSL Mobile Limited宣佈，旗下1O1O和csl的AR Lens手機應用程式將舉辦「聖誕繽FUN大抽獎」，送出多份精彩獎品，與市民及旅客歡度聖誕節。

任何市民或旅客只需開啟AR Lens 手機應用程式並登記成為AR Lens用戶，便可於2023年11月20日至12月17日期間，透過AR Lens參加抽獎。AR Lens的擴增實境（AR）及衛星定位技術，會因應個別用戶的位置及時間，以AR實時展示不同商戶的優惠及獎賞活動。用戶只需於上述推廣期內舉起手機，利用手機鏡頭掃瞄身邊環境，尋找並點擊手機畫面上懸浮的「聖誕繽FUN大抽獎」圖案，捕捉到3個聖誕圖案即可進入抽獎頁面，並即時得知抽獎結果。

是次活動獎品包括最新指定旗艦機皇 (價值港幣11,899元) 、長榮航空雙人來回香港至台北經濟客位機票 (價值港幣10,560元) ，及EF Education First 港幣5,000元電子優惠券等。於推廣期內，每位AR Lens用戶每天有一次抽獎機會，不論當日中獎與否，下一天都可繼續參加抽獎，直至推廣期完結。

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責任編輯：陳玉蓮