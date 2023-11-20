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【時尚盛典】LV於K11 Victoria Dockside舉行時裝秀　尖沙咀海濱將成閃亮舞台

理財智慧 17:47 2023/11/20

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國家《十四五規劃綱要》明確支持香港成為中外文化藝術交流中心，促使商界積極合作。K11集團宣布，Louis Vuitton首度選址香港，於11月30日舉行2024初秋男裝時裝秀，而活動將於K11 Victoria Dockside舉行，屆時K11 MUSEA及星光大道將聯手將尖沙咀海濱改造成時裝秀舞台。 

主辦機構將會於K11 MUSEA外大型屏幕作實時直播，讓市民及旅客可免費欣賞這場時尚盛宴。活動另設實時網上直播，稍後將公布有關詳情。 

K11集團創辦人鄭志剛期望，日後會為本港引入不同類型的國際級文化盛事，促進香港發展為國際藝術文化大都會。 

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撰文 : 黃卓賢

尖沙咀 時裝服飾 文娛藝術 時尚 LOUIS VUITTON K11 MUSEA

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