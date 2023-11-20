【OpenAI大地震】Sam Altman將加入Microsoft　組新高階AI研究團隊

OpenAI董事會日前以「不坦誠溝通」為由，開除OpenAI共同創辦人兼行政總裁（CEO）Sam Altman。後又因投資者及員工壓力，考慮將Sam Altman重新招回公司。正當外界關注Sam Altman會否重回OpenAI時，微軟（Microsoft）CEO Satya Nadella宣布，Sam Altman將加入微軟團隊。

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Satya Nadella於香港時間今（20日）的下午約4時，在社交平台X（前稱Twitter）發文指：「我們非常高興地分享這樣的消息：Sam Altman和Greg Brockman（OpenAI前總裁）及其同事將加入Microsoft，領導一個新的高階AI研究團隊。」另指該企將迅速採取行動，為他們提供成功所需的資源。

至於作為OpenAI最大投資者，他又表示，該企致力於與OpenAI保持合作夥伴關係，並對繼續為其客戶和合作夥伴提供支援的能力充滿信心。

另據外媒《The Information》報道引述OpenAI董事Ilya Sutskever向員工發表的聲明指，盡管OpenAI高層盡力想讓Sam Altman重返公司，但他將不再重返公司擔任OpenAI CEO。Twitch創辦人兼前CEO Emmett Shear，則會接任為OpenAI的臨時CEO。

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責任編輯：殷凱怡

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