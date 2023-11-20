拜登賀81歲生日被嫌老 美媒斥仍角逐連任「極其自私」

美國總統拜登（Joe Biden）今日（20日）慶祝81歲生日，並將按感恩節傳統在白宮特赦兩隻火雞。不少人仍質疑拜登年紀老邁不適合連任總統，美媒《華爾街日報》更形容拜登角逐連任的行為極其自私，而白宮則強調拜登的智慧和經驗來淡化其年齡劣勢。

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Yahoo新聞與YouGov上周的一項民調結果顯示，54%的受訪者認為拜登不再有能力執行總統職務，較2月時的同類調查增加5個百分點。

《華爾街日報》上周五（17日）刊登標題為《拜登踏入81歲》（Joe Biden Turns 81 Years Old）的文章，更表示：

鑑於拜登的年齡和他明顯衰老，角逐連任是一種極其自私的行為。

《華爾街日報》指拜登會縮減競選活動規模，又質問為何選民會覺得拜登可再承擔4年的艱苦工作。

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白宮副新聞秘書貝茨（Andrew Bates）則為拜登辯護，形容拜登利用其豐富經驗為人民帶來前所未有的好處。

白宮傳訊主任拉博爾特（Ben LaBolt）周日（19日）發聲明，也未直接回應坊間對拜登的年齡隱憂。

他讚揚拜登在公共服務領域有數十年經驗，並與國會領袖關係深厚。拜登通過的立法有助創造超過1,400萬個職位、降低處方藥成本、投資美國基礎設施和技術，並帶來發達國家當中最強勁的經濟復甦。

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責任編輯：鄭錦玲