保安局「亮志計劃」助非華語青少年生涯規劃　嘉峯匯及嘉匯物管行業探索活動圓滿結束

保安局於2022年啟動的「亮志計劃」(Project Lighthouse），致力為在港非華語學生組織各類青年發展活動，計劃推出至今得到不少社會人士大力支持。「亮志計劃」（Project Lighthouse）主任導師之一的嘉華國際營業及市場策劃總監（香港地產）温偉明及其團隊，與保安局及余振強紀念第二中學合作，上月於嘉峯匯及嘉匯舉行物業管理行業探索活動，分享物業管理行業的前景以 及工作日常，讓參與的同學了解物業管理的職業生涯。

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「亮志計劃」（Project Lighthouse）以四大願景作基礎，包括透過專業職系交流，為計劃中的非華語學生提供個人發展和接觸社會機會；通過與不同界別人士的互動，激發他們發現自己的才能和夢想；培養他們成為自信、積極、負責、有創意和快樂的香港市民；以及提高他們使用中文的興趣和能力。

温偉明在活動上分享，十分感謝保安局、余振強紀念第二中學李德輝校長及老師們，全力支持是次的活動， 我們期望透過參觀公司旗下兩個位於啟德區的住宅物業嘉峯匯和嘉匯，讓同學了解物業管理行業的專業工作，讓他們明白當中所涉獵的範疇之餘，亦增加他們對智能化設備之認識。

他補充，物業管理行業需要不同的人才，在座各位同學亦是香港未來社會的棟樑，有著無限的創意及潛力。盼望大家透過是次活動對物業管理的接觸，了解更多，並激發興趣。 是次物業管理行業探索活動邀請了超過40位非華語青少年出席，參加者實地考察啟德嘉峯匯及嘉匯，由專業物業管理同事詳細介紹屋苑日常工作，包括：行政統籌、會所及園林管理、安保運作及屋苑清潔維護。

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