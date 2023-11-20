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【港交所監管】港交所12.22實行股票期貨期權新持倉限額措施

股市 17:07 2023/11/20

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【港交所監管】港交所12.22實行股票期貨期權新持倉限額措施

港交所 （00388） 公布，旗下衍生產品市場在12月22日起實行新的法定持倉限額規定，屆時股票期權及期貨市場將實施五級持倉限額制度，而港交所多隻人民幣（香港）貨幣衍生產品的持倉限額將提升。

港交所去年7月已發表諮詢總結，而證監會則於今年6月完成總結諮詢，期望措施能提升衍生產品市場發展。

根據港交所2022年的諮詢總結，持倉限額的修訂如下：

  • 股票期權持倉限額將增加至250,000張合約。現行的三級模式（即5萬、10萬及15萬張合約），將會新增兩個級別（即20萬及25萬張合約）；
  • 現時每個到期月份5000張合約的股票期貨持倉限額模式，將會改為設定淨持倉限額的五級模式（即5000、1萬、1.5萬、2萬及2.5萬張合約）；及
  • 適用於小型恒生指數及小型恒生中國企業指數合約的額外持倉限額將會被移除。

此外，因應證監會修訂法定持倉限額的規定，港交所亦會作出以下調整：

  • 美元兌人民幣（香港）期貨及期權、小型美元兌人民幣（香港）期貨及人民幣（香港）兌美元期貨所有合約月份持倉合共對沖值（長倉或短倉）限額由現時8,000增加至30,000；
  • 美元兌人民幣（香港）期貨及期權現貨月持倉合共對沖值（長倉或短倉）限額由現時2,000增加至15,000。

港交所聯席營運總監及股本證券主管姚嘉仁稱，交易所一直努力引入不同的市場微結構提升措施以增加市場的活力和吸引力。

相關文章：

【港交所監管】港交所落實在個股股票期權及期貨實施持倉限額「五級制」

編輯：麥德銘

香港交易所（00388） 港股 期權 期貨 香港交易及結算所有限公司 證監會 股票期貨 股票期權
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