▲ 【內房危機】中央據報正起草50家房企白名單支持融資 涉龍湖萬科

中央擬再加碼支持內房，外電引述消息指，中國監管機構正在起草一份中資房地產商「白名單」，涉及50間國企及民企房企，以進一步加大支持房地產行業融資。據指，龍湖 （00960） 、萬科 （02202） 及新城發展 （01030） 在「白名單」上。

雖然最終名單尚未敲定，但知情人士指，在「白名單」上的房企將獲得包括信貸、債權和股權融資等多方面的支持，但不意味著對銀行等機構有硬性要求。

人行、金融監管總局、中證監會日前聯合召開金融機構座談會，再次重申要「一視同仁」滿足不同所有制房地產企業合理融資需求，對正常經營的房企「不惜貸、抽貸、斷貸」。據指，會議還要求金融機構對民營房企的融資增速不得低於整個房地產行業的平均融資增速。

內房股周一部份造好，融創 （01918） 及時代中國 （01233） 升近6%，世茂集團 （00813） 升近5%，龍湖亦升近2%，新城發展升約1.6%，碧桂園 （02007） 無升跌，惟萬科 （02022） 微跌0.1%。

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編輯：袁諾曦