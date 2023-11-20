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【新世界17】新世界完成出售新創建持股、將派特別息1.59元　散戶收息要記低3個重要日子！

股市 17:03 2023/11/20

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【新世界17】新世界完成出售新創建持股、將派特別息1.59元　散戶收息要記低3個重要日子！

新世界 （00017） 發公告指，上周五已完成出售60.85%新創建 （00659） 股份，並在周一（20日）收到經扣除賣方從價印花稅後的出售款項217.25億元，將派付每股1.59元特別息，享有特別股息股份的最後交易日為11月22日，截止過戶日為11月24日派付日期為12月20日

由於出售事項已經完成及新創建成為周大福企業的間接附屬公司，周大福企業年度上限已分別被修訂為截至2024年、 2025年及2026年6月30日止三個財政年度各年的30.88億、35.38億及38.87億元。

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編輯：李哲毅

港股 新世界發展（00017） 新創建集團（00659）
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