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美民調揭拜登漸失年輕選民支持 不滿以巴戰爭處理

環球政治 17:06 2023/11/20

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美國最新民調顯示，總統拜登（Joe Biden）在年輕選民的支持度持續下降，首次被明年總統大選潛在對手﹑前總統特朗普（Donald Trump）超越。多數受訪選民透露，不滿拜登外交政策及以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）戰爭的處理。

特朗普承諾倘再當選美國總統 廢除印太經濟框架 【下一頁】

全國廣播公司新聞頻道（NBC News）最新民調顯示，拜登的滿意度創新低僅40%。多數受訪者不同意拜登在外交政策及以巴戰爭的處理，18歲至34歲年輕受訪者中，更有多達7成人反對拜登的以巴戰事處理手法。

特朗普支持度首次在NBC新聞的民調中反超拜登，46%選民願意支持，僅44%選民支持拜登。年輕選民支持度上特朗普亦反壓拜登，以46%比42%領先。

40歲德州民主黨支持者Meg Furey明言，不同意拜登支持以色列。23歲加州民主黨支持者Zico Schell表示，不滿拜登施政表現包括無法兌現承諾﹑學生貸款問題及總體外交政策決定。

【以巴戰爭】法國派直升機航母至地中海 醫療援助加沙 【下一頁】

支持民主黨的民調專家Jeff Horwitt指出，拜登任內滿意度來到低點，主要受現屆政府的外交政策決定。支持共和黨的民調專家Bill McInturff坦言對結果感到震驚，訝異於以巴戰爭對拜登滿意度的巨大影響。

不過，Horwitt認為趨勢仍有可能逆轉，因為距離明年大選仍有不少時間，存在任何變數，而且多數相關年輕選民過往最終亦決定投票予拜登及民主黨。

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責任編輯：吳漢培

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