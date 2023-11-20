天水圍鐵路上蓋盤YOHO WEST正式登場　折實入場價不足300萬

新鴻基地產（00016）與港鐵（00066）合作的天水圍YOHO WEST，今公布項目首張價單，推出280伙。發展商為項目買家提供最高13.5%的折扣優惠，折實入場價萬元，折實平均呎價約10,888元。對比同系於去年9月推出Wetland Seasons Bay第3期首批折實平均呎價的14,816元要低約26.5%。

新地副董事總經理雷霆對於定價表示，首批屬「普天同慶價，買到就開心」，近日市場的利好消息逐漸加強，而且美國通脹看似受控，利息有可能明年首季開始回落，加上中港經濟復甦，預料明年樓價可以重拾升軌。

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新地代理總經理胡致遠表示，首張價單涵蓋28伙一房、175伙兩房及77伙三房戶，是次價單中提供三年定息付款計劃。發展商將於周三（22日）對公眾開放示範單位，其後於周四（23日）開始收票。

單位面積介乎274至651平方呎，定價總值約16.48億元，折實價299.96萬至723.42萬元，折實呎價則由10,000至12,812元。

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