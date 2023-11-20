【二手有價】安室奈美惠歌曲被串流平台下架　二手CD急變搶手貨

早前日本歌手安室奈美惠的音樂被發現從串流平台下架，沒法在線上收聽。消息除讓不少粉絲重新翻出CD播放外，也導致二手唱片的需求急升，二手店紛將安室奈美惠的唱片放到當眼位置促銷，不少店甚至已貼出「售罄」的告示。

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在11月16日開始，有網民發現安室奈美惠的音樂沒法透過Apple Music和Spotify等訂閱平台播放，YouTube頻道也不再提供與安室相關的官方影片，除部分與其他藝人合唱的歌曲外，安室的所有獨唱歌曲都被下架，引起軒然大波。即使安室奈美惠已於2018年9月退出娛樂圈，但她依然是備受歌迷喜愛的天后級歌星，由於事前這些串流平台均沒有提前告知歌曲下架，不少歌迷開始擔心線上音樂訂閱服務的有效性。

困惑的粉絲在網路上表示，擔心「以後不能再聽安室的歌曲了」，不少人都開始翻出久未使用的實體音樂唱片播放，並開始質疑線上音樂訂閱服務的數碼資產有效性。不少歌迷開始搶購實體音樂唱片，導致二手唱片的需求急升，有二手店將安室奈美惠的唱片放到當眼位置促銷，不少店舖甚至已貼出「售罄」的告示。而線上唱片商店如 HMV、Book-Off等，安室的唱片不是成為銷量榜首，就是完全售罄。

有業內人士指，安室奈美惠的音樂下架並不涉及版權等原因，只是在重新審查串流音樂的合約細節，並整理重疊的歌曲等，完成後將會回復正常。但突然下架已令不少沒有實體唱片的歌迷擔憂，紛紛表示希望服務能盡快恢復。

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責任編輯：李智賢

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