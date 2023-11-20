▲ 【捲款潛逃】內地私募基金海洛資本老闆疑挾帶私逃 涉捲款12億人幣、受害投資者約500人

内地「杭州30億量化私募跑路」一事尚未明朗，近日多間內媒再爆出另一私募基金老闆涉嫌捲款走佬。綜合內媒消息稱，内地私募基金海洛資本創始人張穎豪傳已挾帶私逃，涉案金額高達12億元（人民幣，下同），受波及的投資者約500位，東莞市公安局目前已立案偵查。

內媒指，張穎豪早在上周二（14日）晚上在公司通訊群組中留下了一句「我要走了，你們也走吧」，即便失聯，員工當晚報警。有內媒上周四及五（16日、17日）兩度實地探訪洛克資本深圳辦公室，發現已經人去樓空。

捲走實體板塊資金

內媒引述洛克資本前員工表示，洛克資本前員工表示，股權投資的資金原則上由第三方託管，故張穎豪此次捲走為集團旗下實體板塊的資金，內部初步計算，至少有8億元，但據公司內部人士與投資者確認，事件涉及金額或高達12億元。

《證券時報》引述網上消息指，張穎豪在11月11日召車到香港口岸，又稱：「他之前一直都在國外，我也有感覺（會出事），我前兩個月就離職了。」報道指，張穎豪10月份曾回國，花費一個月時間出售集團旗下的學校、酒店和其他部分資產。

洛克資本曾管理資產超過170億人幣

報道引述資料顯示，洛克資本於2015年成立，註冊資本1,000萬元，張穎豪持股90%，鄧俊飛持股10%，全名為「深圳前海洛金基金管理公司」。截至2022年底，洛克資本管理資產超過170億元，累計發行16隻基金，至今存續私募基金12隻，每隻的基金規模均為5億元以下。

對於張穎豪是何許人也，報道引述公開資料顯示，張穎豪畢業於汕頭大學，2008年至2011年曾先後在高盛集團、平安集團任職，職務分別為市場部研究員、綜合金融部主任。 天眼查資料顯示，張穎豪擁有實際控制權的公司有12家，涵蓋網路科技、基金管理、文化傳媒、影視文化、餐飲服務等，其中，其持有深圳前海洛金基金管理有限公司90%的股權。

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編輯：伍鍵文