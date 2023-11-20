【人幣定存】人民幣3個月定存息最高2.7厘 專家指息率見頂籲鎖定高息

▲ 人民幣轉強，定存加息戰急降溫。

美滙指數再跌穿104，人民幣伺機反撲，今天（11月20日）在岸價一度升穿7.18，創3個月新高。最近人民幣定期存款的加息搶存戰急煞停，港銀普遍收手，僅3間中小行日前逆市出招，建行亞洲提高3個月、半年到1年年息0.1厘，新息率齊報2.5厘；大眾銀行及招商永隆亦微加。

專家預計，由於人民幣止跌喘穩，按照過往滙強息弱的慣常做法，料年底前的加息吸存戰將急降溫，慎防息率已見頂，隨時掉頭回落。

焦點港銀3個月人幣定存年息比較

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其他港銀3個月人幣定存年息比較

港銀 年息（厘） 起存額（人民幣） 備註 大眾 2.40 1萬 11月13日加0.2厘 集友 2.40 20萬 10月26日加0.2厘，個人客戶新舊資金，上限1000萬，分行或網上渠道開立 上商 2.35 10萬 10月31日加0.05厘，全新或兌換資金 花旗 2.20 30萬 11月1日加0.4厘，指定理財戶及新資金等 華僑銀行 2.10 等值5萬港元 全新或兌換資金 富融* 2.00 1元 10月20日加0.2厘 中銀香港 2.00 1萬 10月14日加0.4厘，合資格新資金結餘，手機或網上銀行開立 恒生 2.00 1萬 10月10日加0.41厘，合資格新資金結餘 招商永隆 2.00 10萬 11月14日加0.1厘，手機App存款 工銀亞洲 2.00 50萬 10月6日加0.1厘，網上或手機銀行開立 滙豐 1.90 1萬 10月5日加0.3厘，指定理財戶及新資金，指定渠道開立 信銀國際 1.75 1萬 指定理財戶及新資金，指定手機程式開立 渣打 1.70 1萬 11月7日減0.3厘，網上優惠及新資金 理慧* 1.60 500 7月24日推，上限1000萬元人民幣，虛擬銀行 天星* 1.60 1000 虛擬銀行 東亞 1.60 10萬 顯達理財新客戶 創興 1.35 50萬 網上或流動理財的雲利率，上限5000萬元人民幣 眾安* 1.01 1 5月17日減0.39厘，虛擬銀行 大新 0.58 2萬 指定理財戶及新資金 *虛擬銀行 註：最終條款以銀行公布為準，截至11月20日

此外，市場關注明天（11月22日）人民銀行在港發行450億元（人民幣，下同）央票的反應，當中3個月期佔300億元，規模創自2018年人行開始在港發票據以來的5年新高；1年期為150億元。

參考同屬低風險的人民幣定期存款年息，目前3個月期最高是南商的2.7厘；1年期爆雙冠王：南商及富邦齊報2.8厘。

不過，人行對上一次於8月22日發售同期央票，當時罕有呈現倒掛，即短息高於長息，3個月期的最高接納息率為3.2厘，創下2018年11月以來的5年高位；遠較1年期的中標息率2.7厘高。

其時美元獨大，人民幣等非美貨幣捱沽，8月21日離岸價更跌穿7.33再創新低，中央連環出招撐滙價，例如大舉增發央票，當中3個月佔200億元，乃3年以來最大規模。分析指人行加碼推央票，冀收緊離岸流動性，變相挾息令炒家的沽空成本驟增，導致離岸1個月拆息挾高至4.9厘，逼使淡倉平盤，而人民幣在7.3左右初步巳見底。

人行是透過金管局旗下債務工具中央結算系統（CMU）向機構大戶標售央票。

花旗料人幣滙價 3個月內見7.25

另人民幣滙價備受關注，自5月17日跌穿7算大關距今半年，滙豐近日發表報告指，料美國明年中才開始減息，中美息差仍大，遂料明年底人民幣見7.3。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，料3個月內人民幣預測為7.25，未來半年及1年料為7.1。

人民幣中間價今報7.1612兌1美元，較上日抽升116點子，創8月11日以來新高；刺激在岸及離岸價抽升。華僑銀行香港經濟師姜靜預計，未來兩周離岸價在7.12至7.29上落。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪