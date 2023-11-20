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【業績︱1810】小米第3季收入按年增0.6%　經調整純利59億人幣勝預期

股市 17:51 2023/11/20

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【業績︱1810】小米第3季收入按年增0.6%　經調整純利59億人幣勝預期

內地手機品牌小米 （01810） 公布第3季業績，期內營收708.95億元（人民幣，下同），按年增0.6%，略勝預期的705億元；純利48.74億元，去年同期蝕14.76億元，勝預期的賺43.28億元；經調整純利59.90億元，按年增182.9%，勝預期的46.5億元。

小米績前升1.51%，收報16.18港元。

小米表示，上季繼續高效執行核心經營策略「規模與利潤並重」，期內整體毛利率達到22.7%，「智能手機業務」及「IoT與生活消費產品」毛利率均創新高，分別為16.6%及17.8%，按年增7.7個百分點及4.3個百分點。小米上季庫存為11個季度以來的最低水位，整體存貨金額為368億元，按年下降30.5%。

手機均價降5.8%

手機業務方面，上季全球智能手機出貨量為4180萬台，按年增長4.0%，分部收入為416.49億元，按年跌2.0%，主要是平均售價（ASP）有所下降，由每部1058.2元降5.8%至997.0元。而ASP減少主要是由於拉丁美洲、非洲及中東等ASP較低的新興市場的出貨量增長。

小米解釋，受惠手機產品組合升級、境外市場存貨減值撥備減少、以及核心零部件價格下降，智能手機毛利率改善。

研發開支增22%

小米第3季IoT與生活消費產品收入為206.73億元，按年增8.5%，主要是平板、掃地機器人及智能大家電收入增加，部分被智能電視及筆記本電腦收入減少所抵銷。上季互聯網服務收入為77.56億元，按年增長9.7%，主要是由於廣告業務收入增加。

智能電動汽車業務研發開支帶動下，小米第3季研發開支達50億元，按年增加22.0%。

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記者：李哲毅

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