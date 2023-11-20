【業績前瞻】美團周二公布第三季業績 淨利潤料增長逾倍

美團（03690）將於周二（21日）公布今年三季度業績，據多家券商預測，截至今年9月底止，美團三季度淨利潤介乎於24億至35.02億元（人民幣，下同）之間，按年增長97.2%至187.8%；收入介乎755億至762.3億元，即按年增長約20.6%至21.7%。

美團周一（20日）收報109元，升1.6%，成交額34億元。

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花旗預期，美團第三季非國際財務報告准則經調整EBITDA及經調整溢利或超出市場預期，受惠於旅遊及到店的夏季季節性支撐，餐飲外賣收入料符合市場預期。

野村指出，美團第三季餐飲外賣收入按年增長18%，受到訂單量增長19%的推動。然而，每單平均金額較去年同期下降3%。到店收入按年增長了34%，預計非國際財務報告准則經調整溢利率將按年下降16個百分點至33%。

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記者：李兆明