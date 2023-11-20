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沙田偉華中心兩房戶420萬沽　2015年入市　現賬蝕18萬

股樓投資 16:12 2023/11/20

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二手市場屢錄蝕讓買賣，其中沙田偉華中心有兩房單位日前以420萬元易手。值得留意的是，業主早於2015年購入上址，但現賬面仍要蝕約18萬元。 

中原地產黎宗文說，偉華中心1座中層G室，實用面積297平方呎，兩房間隔，去年8月時開價約580萬元放盤，今年6月減至約510萬元，及至8月，減至450萬元，日前議價後終以420萬元易手，實用呎價14,141元，累減約160萬元。資料顯示，原業主於2015年以438萬元購入單位，持貨8年，現賬面蝕讓約18萬元離場，單位期內貶值約4.1%。 

據了解，買家為年輕上車客，見業主提供合理議價空間，而且單位間隔合用，即把握機會入市單位自住。

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撰文 : 黃卓賢

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