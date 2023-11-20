「阿根廷特朗普」贏總統大選 主張美元化關央行

信奉自由主義經濟的右翼阿根廷總統參選人Javier Milei在選舉中獲勝，支持者希望Milei能徹底改革阿根廷陷入困境的經濟。

Milei承諾削減公共開支，用美元取代阿根廷披索，並解決通脹問題，這給債券市場帶來了希望，海外債券有望上漲。

然而，由於Milei的政治支持有限，而且可能會對最貧困的公民產生負面影響，人們對實施這些政策的可行性表示擔憂。

Milei在競選中誓言，要解決他認為存在幾十年的錯誤政府政策，最終贏得了選舉。他在勝選演說中着重強調經濟的嚴峻形勢，並表示對他的一些激進政策（如關閉中央銀行）將採取更加温和的態度。

雖然投資者將Milei視為經濟的潛在救星，但由於他在國會的支持率有限，人們對他的政策執行力和政治生存能力表示懷疑。

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