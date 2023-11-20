微軟成最大贏家？CEO稱獲OpenAI Altman加盟

微軟（MSFT）行政總裁Satya Nadella周一表示，被OpenAI「踢走」的前行政總裁Sam Altman和Greg Brockman將加入微軟，並會領導一個新的高級人工智能（AI）研究團隊。

Nadella亦表示，「期待著了解Emmett Shear和OpenAI的新領導團隊，並與他們合作。」

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《The Information》報道，OpenAI董事會董事Ilya Sutskever發聲明稱，OpenAI前行政總裁Sam Altman將不會復職。取而代之的是，Twitch聯合創辦人Emmett Shear將擔任臨時行政總裁。

Sutskever告訴員工，董事會成員堅持撤換Altman的決定，認為後者的行為和董事會的互動破壞公司監督人工智能（AI）開發的能力。

不讓Altman復職的決定引起了投資者和員工的擔憂，他們擔心潛在的人才流失以及對即將進行的價值860億美元的股票出售產生影響。

上周五，OpenAI董事會意外地解僱Sam Altman。Altman被免去OpenAI職務的消息讓不少人驚訝，導致一些員工心神不寧地離開了公司總部。

Altman正在考慮成立一家新的人工智能企業。

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