  • 23°C
香港時間 : 20231120日 (週一) 16:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港元定存】港元定存168天享5.3厘年息 18間港銀搶推5厘超高息

Hot Talk 15:59 2023/11/20

分享：

分享：

港元定存5厘息派對再添新成員

港元3個月拆息抽升至5.45厘，創22年新高，今天（11月20日）有1間港銀調整港元定期存款息，建行亞洲搶大額短錢，新增3個月年息5厘，門檻為500萬元新資金。

回顧上周，共有9間大小銀行一面倒加定存息，例如天星（AirStar Bank）勁升半年年息0.5厘至4.5厘。最吸睛的是，華僑銀行連環推6個5厘或以上超高息，令5厘息陣營增至18間銀行，該行168天享5.3厘年息，以門檻50萬元計，全期賺息逾1.2萬元，且不設上限，倘大戶斥1000萬元做定存，穩袋逾24.3萬元利息。

焦點港銀5厘息或以上港元定存計劃比較

點擊圖片放大
+4
+3

其他港銀5厘息或以上港元定存計劃比較

銀行年息（厘）存期起存額（元）備註
渣打10.07天1萬7月28日加2厘，白金外匯會員或優先私人理財戶，合資格兌換資金，網上優惠
中銀香港10.07天5萬元6月10日加3厘，綜合理財及兌換資金，分行、手機或網上銀行開立
星展10.07天50萬元豐盛理財客先經分行認購指定結構性投資產品，單筆交易達50萬元；以上限500萬元新資金計，賺息9589元
花旗8.01個月不設最低存款全新花旗私人客戶的存款總額150萬元，或Citigold客戶上限80萬元，兌換新資金；至明年1月底
工銀亞洲8.01個月1000元8月1日新推，手機e開戶，開立全新「綜合帳戶」及「投資帳戶」；以上限5萬元計，賺息333元，至今年底
南商8.07天1000元9月14日加0.2厘，手機或網上銀行開立；分行開立須3萬元。兌換資金，上限1000萬元；至明年1月底
集友8.07天10萬元9月29日加1厘，合資格個人客戶以兌換資金，上限1000萬港元，至12月28日
大新6.83個月1萬元11月14日加一般客戶0.4厘至4.8厘，而個人稅貸客獲額外加2厘，上限50萬元全新資金，至今年底
花旗6.01個月不設最低存款兌換新資金，全新客戶或指定現有客戶，上限2000萬元；至今年底
渣打5.5兩周1萬1月9日新推，白金外匯會員或優先私人理財戶，合資格兌換資金，網上優惠
華僑銀行5.3168天50萬元11月17日推，宏富理財客戶，新資金
華僑銀行5.2168天10萬元11月17日推，宏富理財客戶，新資金，上限50萬元
華僑銀行5.1138天50萬元11月17日推，宏富理財客戶，新資金
花旗5.03個月5萬元9月6日減0.2厘，私人客戶業務新客（開戶至少有800萬元資產）及新資金，開立投資戶口及持有等值7.8萬元的指定產品；上限800萬元，至11月25日
華僑銀行5.0138天及168天10萬元11月17日推，一般客戶，新資金
創興5.03個月50萬元10月16日加0.3厘，須合資格的全新客戶，成功完成任何2個或以上的「指定項目」：開立網上銀行、或 申請信用卡、或完成投資風險及脆弱客戶評估問卷；至11月底
富邦5.03個月50萬10月26日加0.2厘，個人客戶經Fubon+手機應用程式以合資格新資金開立，先到先得
信銀國際5.03個月200萬私人銀行客戶及新資金，分行開立
建行亞洲5.03個月500萬11月20日新推，新資金
註：最終條款以銀行公布為準，截至11月20日

惟專家料業界的搶存戰將收斂，畢竟新股等需求不大，高息吸存後乏太多出路，而且港滙轉強，一度創11個月高位，走資壓力驟降。

順帶一提，作為今年IPO「凍資王」及「人氣王」的藥明合聯，鎖資逾百億元已解禁，但拆息仍轉升，1個月拆息於上周五已突破5厘，今天更達5.21厘。而本周三（22日）港交所新股結算平台FINI啟用，因招股流程由T+5縮短至T+2，市料谷大孖展的凍資時間縮短，股票錢不易再扯高拆息，變相令年尾例旺的加息搶存戰或難像去年熾熱。

  • 3個月期5厘年息之選：
  • 大新6.8厘（個人稅貸客）
  • 大新5.1厘（VIP客新錢）
  • 花旗5厘（私人客戶業務新客）
  • 創興5厘（門檻50萬元）
  • 富邦5厘（門檻50萬元）
  • 大新5厘（VIP客以現有資金）
  • 建行亞洲5厘（門檻500萬元）

反映銀行資金成本的3個月拆息報5.45厘，乃自2001年距今22年新高，除了大新的6.8厘定存息外，港銀暫未蝕息搶存。

那邊廂，開業剛3年的虛擬銀行Mox，吸客50萬人，新推標榜「激賺全城最高活期息10.4厘」，新客須完成任務，息率抛離天星的6.88厘、匯立（WeLab Bank及平安壹賬通（PAOB）的3厘。

更多【高息定存】文章

開市追揸沽
【開市追揸沽】恒指季檢出爐怎部署？聚焦英偉達、小米業績

相關文章：【港元定存】3個月港元定存6.8厘再破頂 穩袋8500元利息賺聖誕大餐

【美元定存】美元1個月定存息最高9厘 專家籲趁減息潮前趕乘高息尾班車

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

開啟hket App，閱讀全文
IPO 天星銀行 建行亞洲 虛擬銀行 港元定期存款 定期存款
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【ChatGPT母企】OpenAI宮鬥劇峰迴路轉　Sam Altman加入微軟、OpenAI三日三CEO（不斷更新）

下一篇文章

【大行看法】莎莎目標3至5年內毛利率達50%　惟富瑞摩通將目標價下調逾一成
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款