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【港元定存】港元定存168天享5.3厘年息 18間港銀搶推5厘超高息
港元3個月拆息抽升至5.45厘，創22年新高，今天（11月20日）有1間港銀調整港元定期存款息，建行亞洲搶大額短錢，新增3個月年息5厘，門檻為500萬元新資金。
回顧上周，共有9間大小銀行一面倒加定存息，例如天星（AirStar Bank）勁升半年年息0.5厘至4.5厘。最吸睛的是，華僑銀行連環推6個5厘或以上超高息，令5厘息陣營增至18間銀行，該行168天享5.3厘年息，以門檻50萬元計，全期賺息逾1.2萬元，且不設上限，倘大戶斥1000萬元做定存，穩袋逾24.3萬元利息。
焦點港銀5厘息或以上港元定存計劃比較
其他港銀5厘息或以上港元定存計劃比較
|銀行
|年息（厘）
|存期
|起存額（元）
|備註
|渣打
|10.0
|7天
|1萬
|7月28日加2厘，白金外匯會員或優先私人理財戶，合資格兌換資金，網上優惠
|中銀香港
|10.0
|7天
|5萬元
|6月10日加3厘，綜合理財及兌換資金，分行、手機或網上銀行開立
|星展
|10.0
|7天
|50萬元
|豐盛理財客先經分行認購指定結構性投資產品，單筆交易達50萬元；以上限500萬元新資金計，賺息9589元
|花旗
|8.0
|1個月
|不設最低存款
|全新花旗私人客戶的存款總額150萬元，或Citigold客戶上限80萬元，兌換新資金；至明年1月底
|工銀亞洲
|8.0
|1個月
|1000元
|8月1日新推，手機e開戶，開立全新「綜合帳戶」及「投資帳戶」；以上限5萬元計，賺息333元，至今年底
|南商
|8.0
|7天
|1000元
|9月14日加0.2厘，手機或網上銀行開立；分行開立須3萬元。兌換資金，上限1000萬元；至明年1月底
|集友
|8.0
|7天
|10萬元
|9月29日加1厘，合資格個人客戶以兌換資金，上限1000萬港元，至12月28日
|大新
|6.8
|3個月
|1萬元
|11月14日加一般客戶0.4厘至4.8厘，而個人稅貸客獲額外加2厘，上限50萬元全新資金，至今年底
|花旗
|6.0
|1個月
|不設最低存款
|兌換新資金，全新客戶或指定現有客戶，上限2000萬元；至今年底
|渣打
|5.5
|兩周
|1萬
|1月9日新推，白金外匯會員或優先私人理財戶，合資格兌換資金，網上優惠
|華僑銀行
|5.3
|168天
|50萬元
|11月17日推，宏富理財客戶，新資金
|華僑銀行
|5.2
|168天
|10萬元
|11月17日推，宏富理財客戶，新資金，上限50萬元
|華僑銀行
|5.1
|138天
|50萬元
|11月17日推，宏富理財客戶，新資金
|花旗
|5.0
|3個月
|5萬元
|9月6日減0.2厘，私人客戶業務新客（開戶至少有800萬元資產）及新資金，開立投資戶口及持有等值7.8萬元的指定產品；上限800萬元，至11月25日
|華僑銀行
|5.0
|138天及168天
|10萬元
|11月17日推，一般客戶，新資金
|創興
|5.0
|3個月
|50萬元
|10月16日加0.3厘，須合資格的全新客戶，成功完成任何2個或以上的「指定項目」：開立網上銀行、或 申請信用卡、或完成投資風險及脆弱客戶評估問卷；至11月底
|富邦
|5.0
|3個月
|50萬
|10月26日加0.2厘，個人客戶經Fubon+手機應用程式以合資格新資金開立，先到先得
|信銀國際
|5.0
|3個月
|200萬
|私人銀行客戶及新資金，分行開立
|建行亞洲
|5.0
|3個月
|500萬
|11月20日新推，新資金
|註：最終條款以銀行公布為準，截至11月20日
惟專家料業界的搶存戰將收斂，畢竟新股等需求不大，高息吸存後乏太多出路，而且港滙轉強，一度創11個月高位，走資壓力驟降。
順帶一提，作為今年IPO「凍資王」及「人氣王」的藥明合聯，鎖資逾百億元已解禁，但拆息仍轉升，1個月拆息於上周五已突破5厘，今天更達5.21厘。而本周三（22日）港交所新股結算平台FINI啟用，因招股流程由T+5縮短至T+2，市料谷大孖展的凍資時間縮短，股票錢不易再扯高拆息，變相令年尾例旺的加息搶存戰或難像去年熾熱。
- 3個月期5厘年息之選：
- 大新6.8厘（個人稅貸客）
- 大新5.1厘（VIP客新錢）
- 花旗5厘（私人客戶業務新客）
- 創興5厘（門檻50萬元）
- 富邦5厘（門檻50萬元）
- 大新5厘（VIP客以現有資金）
- 建行亞洲5厘（門檻500萬元）
反映銀行資金成本的3個月拆息報5.45厘，乃自2001年距今22年新高，除了大新的6.8厘定存息外，港銀暫未蝕息搶存。
那邊廂，開業剛3年的虛擬銀行Mox，吸客50萬人，新推標榜「激賺全城最高活期息10.4厘」，新客須完成任務，息率抛離天星的6.88厘、匯立（WeLab Bank及平安壹賬通（PAOB）的3厘。
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特約記者：曾桂芬
責任編輯：梁智豪