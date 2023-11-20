【港元定存】港元定存168天享5.3厘年息 18間港銀搶推5厘超高息

▲ 港元定存5厘息派對再添新成員

港元3個月拆息抽升至5.45厘，創22年新高，今天（11月20日）有1間港銀調整港元定期存款息，建行亞洲搶大額短錢，新增3個月年息5厘，門檻為500萬元新資金。

回顧上周，共有9間大小銀行一面倒加定存息，例如天星（AirStar Bank）勁升半年年息0.5厘至4.5厘。最吸睛的是，華僑銀行連環推6個5厘或以上超高息，令5厘息陣營增至18間銀行，該行168天享5.3厘年息，以門檻50萬元計，全期賺息逾1.2萬元，且不設上限，倘大戶斥1000萬元做定存，穩袋逾24.3萬元利息。

焦點港銀5厘息或以上港元定存計劃比較

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其他港銀5厘息或以上港元定存計劃比較

銀行 年息（厘） 存期 起存額（元） 備註 渣打 10.0 7天 1萬 7月28日加2厘，白金外匯會員或優先私人理財戶，合資格兌換資金，網上優惠 中銀香港 10.0 7天 5萬元 6月10日加3厘，綜合理財及兌換資金，分行、手機或網上銀行開立 星展 10.0 7天 50萬元 豐盛理財客先經分行認購指定結構性投資產品，單筆交易達50萬元；以上限500萬元新資金計，賺息9589元 花旗 8.0 1個月 不設最低存款 全新花旗私人客戶的存款總額150萬元，或Citigold客戶上限80萬元，兌換新資金；至明年1月底 工銀亞洲 8.0 1個月 1000元 8月1日新推，手機e開戶，開立全新「綜合帳戶」及「投資帳戶」；以上限5萬元計，賺息333元，至今年底 南商 8.0 7天 1000元 9月14日加0.2厘，手機或網上銀行開立；分行開立須3萬元。兌換資金，上限1000萬元；至明年1月底 集友 8.0 7天 10萬元 9月29日加1厘，合資格個人客戶以兌換資金，上限1000萬港元，至12月28日 大新 6.8 3個月 1萬元 11月14日加一般客戶0.4厘至4.8厘，而個人稅貸客獲額外加2厘，上限50萬元全新資金，至今年底 花旗 6.0 1個月 不設最低存款 兌換新資金，全新客戶或指定現有客戶，上限2000萬元；至今年底 渣打 5.5 兩周 1萬 1月9日新推，白金外匯會員或優先私人理財戶，合資格兌換資金，網上優惠 華僑銀行 5.3 168天 50萬元 11月17日推，宏富理財客戶，新資金 華僑銀行 5.2 168天 10萬元 11月17日推，宏富理財客戶，新資金，上限50萬元 華僑銀行 5.1 138天 50萬元 11月17日推，宏富理財客戶，新資金 花旗 5.0 3個月 5萬元 9月6日減0.2厘，私人客戶業務新客（開戶至少有800萬元資產）及新資金，開立投資戶口及持有等值7.8萬元的指定產品；上限800萬元，至11月25日 華僑銀行 5.0 138天及168天 10萬元 11月17日推，一般客戶，新資金 創興 5.0 3個月 50萬元 10月16日加0.3厘，須合資格的全新客戶，成功完成任何2個或以上的「指定項目」：開立網上銀行、或 申請信用卡、或完成投資風險及脆弱客戶評估問卷；至11月底 富邦 5.0 3個月 50萬 10月26日加0.2厘，個人客戶經Fubon+手機應用程式以合資格新資金開立，先到先得 信銀國際 5.0 3個月 200萬 私人銀行客戶及新資金，分行開立 建行亞洲 5.0 3個月 500萬 11月20日新推，新資金 註：最終條款以銀行公布為準，截至11月20日

惟專家料業界的搶存戰將收斂，畢竟新股等需求不大，高息吸存後乏太多出路，而且港滙轉強，一度創11個月高位，走資壓力驟降。

順帶一提，作為今年IPO「凍資王」及「人氣王」的藥明合聯，鎖資逾百億元已解禁，但拆息仍轉升，1個月拆息於上周五已突破5厘，今天更達5.21厘。而本周三（22日）港交所新股結算平台FINI啟用，因招股流程由T+5縮短至T+2，市料谷大孖展的凍資時間縮短，股票錢不易再扯高拆息，變相令年尾例旺的加息搶存戰或難像去年熾熱。

3個月期5厘年息之選：

大新6.8厘（個人稅貸客）

大新5.1厘（VIP客新錢）

花旗5厘（私人客戶業務新客）

創興5厘（門檻50萬元）

富邦5厘（門檻50萬元）

大新5厘（VIP客以現有資金）

建行亞洲5厘（門檻500萬元）

反映銀行資金成本的3個月拆息報5.45厘，乃自2001年距今22年新高，除了大新的6.8厘定存息外，港銀暫未蝕息搶存。

那邊廂，開業剛3年的虛擬銀行Mox，吸客50萬人，新推標榜「激賺全城最高活期息10.4厘」，新客須完成任務，息率抛離天星的6.88厘、匯立（WeLab Bank及平安壹賬通（PAOB）的3厘。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪