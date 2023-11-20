【酒店趨勢】專訪九龍倉酒店總裁　人才疫下轉行致缺口加劇　酒店招聘要求反提高？

全球旅遊業逐漸回復疫情前水平，為酒店業界帶來商機的同時，人才缺口有增無減。九龍倉酒店總裁Thomas Salg坦言，疫情使部分酒店從事員決定轉行或提早退休，人才短缺嚴重，尤其是入門職位。這也改變了現時行業的請人要求。

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他指，若是五年前，具備態度良好或會是選蟀的關鍵。然而，隨近年行內人才流失嚴重，令行內失去了很多有經驗和有知識的人。

今天我們需要知識、需要技能，好比廚師必須知道如何做飯。我們需要了解自己所在城市的人員，因為我們需要能夠訓練下一代的人。

因此，除想方設法招聘新人外，該企還需要多做一步，將這些具知識和經驗的人才，訓練到更高的水平，繼而讓其培養下一代。

全球旅行業疫後復甦情況強勁，九龍倉酒店亦在今年9月推出了旗下全新的酒店品牌Maqo，並於長沙推出新品牌的首間酒店。相比與新加坡、內地、泰國等鄰近國家及地區的發展，加上本地人才缺口持續，會否令本港酒店業被比下去？

對此，Thomas則認為，香港在亞洲有一個非常獨特的地理地位。

對每個人來說，香港都是一個連接中國和東南亞的好地方，且與海外有良好聯繫；加上，港人的教育程度都很好，每個人都會說雙語。靈活性、對文化敏感有良好的理解，這些都是工作的巨大優勢。

另表示，為了展現香港最好的一面，讓旅客重返香港旅遊，「你好，香港」等推廣本地旅遊的活動是絕對需要做的。但從「夜繽紛」活動可見，單是推動港人的夜經濟已是件難事。因此，香港需要做更多且需要時間。

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記者：殷凱怡

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