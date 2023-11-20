  • 23°C
香港時間 : 20231120日 (週一) 16:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行看法】莎莎目標3至5年內毛利率達50%　惟富瑞摩通將目標價下調逾一成

股市 15:30 2023/11/20

分享：

分享：

【大行看法】莎莎目標3至5年內毛利率達50%　惟富瑞摩通將目標價下調逾一成

莎莎 （00178） 中期（截至9月底止半年）業績扭虧為盈，賺1億元。券商引述管理層指，在高基數下，預期港澳第四財季銷售趨勢走弱，但隨港澳的演出節目和展覽陣容不斷增加，料旅客量將有所增長，故管理層仍然充滿信心。另外，管理層預期淨現金水平將會上升，今財年的派息比率不會低於70%。

由於今財年毛利率指引下調、 利潤預測亦下調，加上近期股價缺乏催化劑，富瑞及摩根大通均下調莎莎目標價，摩通將目標價由1.25元下調至1.1元，評級「中性」，富瑞將目標價由2.4元下調至2元，評級為「買入」。

中長期而言，券商引述莎莎管理層指，預計隨獨家品牌銷售組合逐漸由目前的34%提高至50%，目標公司3至5年內毛利率可達50%。但短綫而言，集團略為下調今財年毛利率指引，鑑於上半財年實現毛利率41.1%，料下半年財可達43%。內地業務方面，公司將透過投資抖音、快手及淘寶，專注於發展自有品牌和綫上業務，估計線上銷售增長將加速。

莎莎預期在下半財年在香港開2間店、馬來西亞開2間店及新加坡開3間新店。

相關文章：

【業績︱零售股】莎莎中期扭虧轉賺1億元　不派中期息

編輯：袁諾曦

大行報告 港股 莎莎
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【港元定存】港元定存168天享5.3厘年息 18間港銀搶推5厘超高息

下一篇文章

【MPF】調查：在職人士要求強積金投資平均回報率11%　基金公會倡做好預期教育
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款