▲ 【大行看法】莎莎目標3至5年內毛利率達50% 惟富瑞摩通將目標價下調逾一成

莎莎 （00178） 中期（截至9月底止半年）業績扭虧為盈，賺1億元。券商引述管理層指，在高基數下，預期港澳第四財季銷售趨勢走弱，但隨港澳的演出節目和展覽陣容不斷增加，料旅客量將有所增長，故管理層仍然充滿信心。另外，管理層預期淨現金水平將會上升，今財年的派息比率不會低於70%。

由於今財年毛利率指引下調、 利潤預測亦下調，加上近期股價缺乏催化劑，富瑞及摩根大通均下調莎莎目標價，摩通將目標價由1.25元下調至1.1元，評級「中性」，富瑞將目標價由2.4元下調至2元，評級為「買入」。

中長期而言，券商引述莎莎管理層指，預計隨獨家品牌銷售組合逐漸由目前的34%提高至50%，目標公司3至5年內毛利率可達50%。但短綫而言，集團略為下調今財年毛利率指引，鑑於上半財年實現毛利率41.1%，料下半年財可達43%。內地業務方面，公司將透過投資抖音、快手及淘寶，專注於發展自有品牌和綫上業務，估計線上銷售增長將加速。

莎莎預期在下半財年在香港開2間店、馬來西亞開2間店及新加坡開3間新店。

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編輯：袁諾曦